منصوریان آینده هافبک تاثیرگذارش را چگونه پیش بینی کرد؟

به گزارش خبرنگار مهر، تشکیل زوجی متشکل از «امید»ها در مرکز میدان استقلال باعث شده تا این تیم به روزهای خوبش نزدیک شود. وقتی امید نورافکن تبدیل به زوج مکملی برای امید ابراهیمی شد، حضور همزمان این دو بازیکن در مرکز میدان تضمین برتری آبی پوشان مقابل حریفان در مرکز میدان شد.

در بازی استقلال مقابل پیکان نه تنها زوج «امید»ها نبض بازی در میانه میدان را در دست گرفتند، بلکه هر کدام یک سوپرگل برای تیم شان زدند تا چهره های شاخص این بازی باشند.

تکلیف امید ابراهیمی کاملا مشخص است. او سالهاست در سطح اول فوتبال ایران بازی می کند و سالهاست بازیکن تیم ملی ایران است. او یکی از ارکان و یکی از بهترین بازیکنان فعلی استقلال است که بود و نبودش در این تیم کاملا مشهود می باشد.

اما سرمربی تیم استقلال در خصوص نورافکن اعتقاد دارد که این بازیکن جوان در صورتی که از مسیر آموزش و راه راست فوتبال منحرف نشود، به زودی تبدیل به یکی از بهترین هافبک های میانی فوتبال ایران می شود که قادر است جای بازیکنان بزرگ را در تیم ملی ایران هم پر کند.

منصوریان معتقد است نورافکن یکی از بهترین بازیکنانی است که در پست شماره ۶ می تواند در فوتبال ایران سالها خوش بدرخشد. البته همانطور که گفتیم منوط به این که از مسیر صحیح منحرف نشود.