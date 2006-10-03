شركت رايگان 50 هزار دانش آموز در مسابقات علمي

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، سيد عبدالحسين هاشمي در نشست خبري از ارائه جوايز ارزنده و نفيس به برندگان اين مسابقات خبر داد و گفت: همچنين در دي ماه 3 ارزشيابي تكويني به صورت سراسري از پايه سوم ابتدايي تا اول دبيرستان برگزار خواهد شد.

وي تصريح كرد: يكي از برنامه هاي موسسه علمي آينده سازان برگزاري آزمون هاي مختلف در سطح دانش آموزان است كه در سال تحصيلي گذشته بيش از 900 هزار نفر از دانش آموزان كشور در اين آزمون ها شركت كردند و همچنين در راستاي حمايت از افراد بي بضاعت و رعايت عدالت آموزشي زمينه ثبت نام 50 هزار نفر از دانش آموزان به صورت رايگان در سال گذشته فراهم شد.

هاشمي تصريح كرد: با توجه به اينكه موسسه علمي آينده سازان وابسته به اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان است ، تمامي درآمدهاي حاصل از برنامه هاي اين موسسه صرف فعاليت هاي علمي و فرهنگي دانش آموزان سراسر كشور مي شود.

وي مهم ترين اهداف برگزاري مسابقات علمي را ايجاد انگيزه و رقابت سالم براي تلاش بيشتر در يادگيري عنوان كرد و گفت: آشنا سازي دانش آموزان با كاربرد مطالب تدريس شده و آماده سازي دانش آموزان براي ارزشيابي پايان سال ، از ديگر اهداف برگزاري اين مسابقات علمي است.

مديرعامل موسسه علمي آينده سازان همچنين از برگزاري 6 مرحله كنكور آزمايشي سراسري با مجوز دريافت شده از سوي وزارت آموزش و پرورش خبر داد.

وي هزينه ثبت نام در مسابقات علمي را 1500 تومان ، آزمون ارزشيابي تشخيصي تكويني را 500 تومان و هزينه هر مرحله كنكور آزمايشي را 3500 تومان ذكر كرد.