دانشکده طب سنتی در کشور تاسیس شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن قاضی زاده هاشمی صبح شنبه در مراسم رونمایی از اولین خانواده جدید باکتریایی در کشور و همچنین مراسم رونمایی از داروی گیاهای درمان آلزایمر با بیان این مطلب گفت: توفیقی بود که امروز بخشی از فناوری ها و خدمات جهاد دانشگاهی کشور را مورد بازدید قرار بدهیم و خوشحالم از اینکه شاهد فعالیت های روزافزون محققان و دانشمندان کشورمان در حوزه گیاهان دارویی هستیم.

وی با اشاره به افزایش شعبات جهاد دانشگاهی در سراسر کشور به منظور توسعه فعالیت های گیاهان دارویی افزود: نیاز است که شعبه دانشکده طب سنتی در کشور که خود میراثی گرانقدر است تاسیس شود تا دوباره شاهد احیای مزیت های گیاهان دارویی منطبق با روش ها و الگوهای نوین علوم روز دنیا باشیم.

وزیر بهداشت گفت: با توجه به اینکه جوانان ما با ضریب هوشی بالایی در زمینه تحقیقات و علوم روز فعالیت دارند می توان رونمایی از این دستاوردها را به نوعی بسترساز استقلال و تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور قلمداد کرد.

دکتر هاشمی با اشاره به نگاه وزارت بهداشت در رابطه با تحقیقات علمی تصریح کرد: نگاه ما حمایت و احترام به محققان است و وزارت بهداشت نیز بسترهای توسعه فعالیت ها در حوزه گیاهان دارویی را فراهم می سازد.

وی در خصوص صادرات محصولات رونمایی شده نیز ادامه داد: با توجه به اینکه سازمان غذا و دارو مجوز صادرات این محصولات را صادر می کند با توجه به سنجش میزان اثربخشی آن در بازار نسبت به فراهم ساختن مقدمات صادرات آن نیز در آینده اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.