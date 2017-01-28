انقلاب اسلامی نقطه وحدت اقشار مختلف ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام پوراشرف صبح شنبه در جلسه هماهنگی پروژه مهر شهرستان قشم که در سالن شهید ذاکری این جزیره برگزار شد، اظهار داشت: انقلاب توانست همه مردم را در سایه اسلام متحد کند و ثمره این حرکت بزرگ استقرار حکومت اسلامی به جای حکومت غیر دینی و طاغوت بود.

وی افزود: انقلاب ما، اهل سنت،کلیمی، زرتشت و شیعه را با هر نژادی متحد کرد و کوشش در راستای تداوم و استمرار آن یک تکلیف شرعی و دینی است.

پوراشرف ضمن تأکید بر حضور پورشور همه فرهنگیان در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه، برنامه ریزی و اجرای برنامه های متنوع و شاد در مدارس و شناساندن اهداف انقلاب به نسل آینده را خواستار شد.

مدیر آموزش وپرورش قشم تصریح کرد: انجام مسابقات قرآنی، محفل انس با قرآن، غبار روبی قبور شهدا، برگزاری مراسم شب های فجر در همه مدارس شهری و روستایی، جشنواره غذا، اجرای مسابقات ورزشی و برگزاری نمایشگاه از دست سازه های دانش آموزی و آذین بندی آموزشگاه ها از مهمترین برنامه های آموزش وپرورش در دهه فجر خواهد بود.

این مسئول با اشاره به اینکه زنگ انقلاب در ۱۲ بهمن ماه سال جاری در همه مدارس و به صورت نمادین در مدرسه دوره اول حضرت خدیجه(س) قشم نواخته می شود، خاطر نشان ساخت: فعالیت‌ها و برنامه‌های دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی مدارس در راستای آگاهی بخشی و بصیرت افزایی در مبانی و اهداف انقلاب و همچنین بررسی دستاوردهای عظیم انقلاب خواهد بود.

پوراشرف اذعان داشت: دهه فجر سرآغاز طلوع اسلام و خاستگاه ارزشهای اسلامی است که بواسطه آن اسلام تولدی دوباره یافت و این دهه در تاریخ ایران نقطه عطف و بی مانندی بشمار می آید و این دهه باید همچون مراسم و اعیاد مذهبی گرامی داشته شود.