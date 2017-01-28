به گزارش خبرنگار مهر، سایت «شبکه کره العراق» با انتقاد از قوانینی که کنفدراسیون فوتبال آسیا برای حضور کشورهای مختلف در لیگ قهرمانان آسیا تعیین کرده، این قوانین را در جهت تضعیف کشورهای عربی عنوان کرد.

این سایت نوشت: «این قوانین به کشورهای عربی و بخصوص لبنان، عمان، سوریه، بحرین، کویت، فلسطین، اردن، عراق و یمن لطمه می زند و آنها را تبدیل به لیگهای آماتور می کند. حتی ممکن است لیگ کشورهای عربستان، امارات و قطر هم از بعضی از این قوانین لطمه بخورند و کره جنوبی از همه بالاتر باقی بماند.»

اشاره این سایت به قوانینی است که کنفدراسیون فوتبال آسیا برای اعطای مجوز حرفه ای و تعیین سهمیه کشورهای مختلف در لیگ قهرمانان آسیا چند سالی است عملی شده.

در ادامه مطلب این سایت آمده است: «هر تیم باید استادیوم ایمن و بهداشتی، با دربهای ورود و خروج مخصوص بازیکنان، اتاق دوپینگ و اتاق کنفرانس خبری داشته باشد. لیگ هر کشور ۱۲ تیمی باشد. میانگین حضور تماشاگر در هر مسابقه باید ۵ هزار نفر باشد (عجیبترین تصمیم)، برگزاری مسابقات در شب، تجهیز ورزشگاه ها به نور ۱۲۰۰ لوکس، داشتن مدرک A برای سرمربی و ....»

در پایان این مطلب خطاب به خوانندگان این سایت تاکید شده که تطبیق لیگ ها را با این قوانین سخت چطور می بینید؟