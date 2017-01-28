آب، برق و خطوط تلفن قطع شد/ مدارس، بازار و بانک ها تعطیل

به گزارش خبرنگار مهر، گرد و خاک و طوفان باد دست از سر اهواز برنمی دارد. از ظهر روز گذشته مردم در مناطق مختلف شاهد قطعی برق بودند و تا به حال برخی مناطق در دو نوبت بیش از ۴ ساعته و برخی نیز در سه نوبت شاهد قطعی برق بوده اند.

از بامداد امروز نیز آب بسیاری از مناطق قطع شده است. آخرین حرف مدیرکل بحران استانداری خوزستان از تصمیم گیری ستاد بحران خوزستان مبنی بر دایر بودن ادارات و مدارس خبر می داد. واقعا معلوم نیست این همه تأکید مدیرکل بحران برای تعطیل نشدن ادارات و مدارس به چه دلیلی بوده و وقتی دو ایستگاه توزیع برق اهواز و ۳۰ خط انتقال برق دچار مشکل شده مردم چطور سرکار بروند یا اینکه دانش آموزان بدون برق در مدارس چه کاری باید انجام دهند.

امروز اما بسیاری از بانک های اهواز تعطیل شده و مدارس نیز از ساعت ۹ صبح تعطیل اعلام شد. ظهر شده و هنوز برق بسیاری از مناطق قطع است.

اگر سری به بازار شهر بزنیم اصلی ترین مناطق بازار مرکزی این شهر مثل بازار امام، خیابان نادری و سی متری نیز همه بدون برق هستند.

برخی از کسبه کرکره های غیربرقی خود را بالا کشیده و در تاریکی نشسته اند و برخی نیز حیران و سرگردان به انتظار آمدن برق جلوی مغازه های خود ایستاده اند.

تمامی تأسیسات و اماکن شهر اهواز به رنگ قهوه ای درآمده و حتی تابلوی برخی ادارات نیز مملو از خاک شده است.