مدیرعاملی و مربیگری با هم کار سختی است/ همه از فوتبال می پرسند!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم هندبال فولاد سپاهان اصفهان این روزها در حالی در لیگ برتر حاضر است که سرمربیگری تیمش بر عهده مدیرعامل باشگاه است.

محسن طاهری که پیش از قبول مسئولیت مدیرعاملی این باشگاه، سرمربی این تیم بود، بنابر قولی که به شاگردانش داده است، همچنان هدایت تیم را بر عهده دارد و این روزها با ایستادن در رده سوم جدول رده بندی لیگ، به دنبال صعود و حفظ رتبه تیم فولاد است.

طاهری در مورد اینکه همچنان با عنوان سرمربی در کنار تیم هندبال در لیگ برتر هستید و آیا مدیرعاملی یک باشگاه در کنار سرمربیگری تیم کار سختی نیست؟ گفت: در هر صورت قولی به بازیکنانم دادم و قطعاً باید به این قول عمل کنم. از اول فصل و قبل از اینکه مدیرعامل باشگاه فولاد بشوم، این قول را دادم. بعد از مدیرعامل شدنم، بازیکنان و شاگردانم ناراحت و نگران بودند و به آنها قول دادم تا پایان مسابقات با آنها باشم. مطمئناً قبول این دو مسئولیت کنار هم کار سختی بوده و طبیعی است که مسئولیت هر دو کار سخت و فشرده است اما با این حال قطعاً تا آخر لیگ با تیم هندبال هستم.

وی در مورد استخدام یک بازیکن خارجی در ترکیب تیم هندبال فولاد هم افزود: بازیکن خارجی ما سابقه بازی با تیم ما را نداشته اما تا به امروز از عملکرد وی راضی هستیم.

سرمربی تیم هندبال فولاد خاطرنشان کرد: از عملکرد بچه های تیمم هم راضی هستم، با وجود اینکه تیم جوان شده و در آن جوانگرایی شده است، با این حال خوب پیش رفته ایم. تیممان آرام آرام خود را پیدا می کند و بازیکنان جوان در کنار بچه های باتجربه نشان داده اند که می توانیم به سکو هم نگاه کرده و مقام درخوری هم به دست بیاوریم.

وی در مورد اینکه تیم تا اوایل لیگ افت و خیز داشت اما این روزها شرایط خوبی دارد، گفت: در ابتدای لیگ برتر نوساناتی داشتیم، اما تلاش کردیم تا این نقصان ها را برطرف کنیم. به هر صورت اوایل لیگ بود و جوانی بچه ها هم در نتایج تاثیر داشت، اما الان بازیکنان در مسابقات جا افتاده و تجربه کسب کرده اند. امیدوارم در ادامه مسابقات هم خوب بازی کنند و نتایج خوبی به دست بیاوریم.

طاهری در مورد برگزاری مسابقات لیگ هندبال هم گفت: شاید برخی از بازیکنان خوب و مطرح در تیم ها نباشند اما سطح همه تیم ها خوب بوده و شرایط خوبی دارند. همه در کورس مسابقات قرار داریم. شاهد برگزاری لیگ جذابی هستیم. تیم آخری می آید و تیم مطرحی را می برد، یا مساوی می کند. این نتایج شاید به خاطر این است که بازیکنان در تیم ها پخش شده اند. امیدوارم این جذابیت در آینده با حضور بازیکنان مطرح بیشتر شود.

وی در خصوص بحث انتخابات فدراسیون هندبال در پاسخ به این سوال که نظری در مورد انتخابات و رئیس آینده این رشته ندارید؟ گفت: در مورد انتخابات صحبت نمی کنم چرا که ثبت نام شده اما مشخص نیست چه کسانی از گردونه رقابت خارج شده و چه کسانی برای کسب کرسی ریاست می مانند.

مدیرعامل باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در پاسخ به سوالات فوتبالی خبرنگار مهر، گفت: بگذارید گفتگوی من هندبالی باشد، چرا که این روزها بیشتر در مورد باشگاه فولاد زنگ می زنند و در مورد فوتبال صحبت می کنند.