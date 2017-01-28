افتتاح پروژه های فرهنگی همدان به صورت نیمه تمام ظلم به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی خجسته صبح شنبه در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان که با حضور شهردار و معاونین و مدیران شهرداری برگزار شد، افزود: شهرداری همدان به ویژه معاونت فرهنگی اجتماعی و گردشگری در انجام فعالیتهای نرم افزاری و ایجاد بخشی از زیرساختهای این حوزه خوب عمل کرده و اقدام ها قابل تقدیر است اما باید در بخش سخت افزاری نیز به خوبی عمل کند.

خجسته اظهار کرد: قرار گرفتن تیم فوتبال شهرداری همدان در صدر جدول دسته دوم کشوری، کسب مقام سوم کشتی جهان توسط تیم شهرداری، فعال بودن تیم های ورزشی محلات و راهیابی تیم خانه ریاضیات شهرداری به مسابقات جهانی هلند از اقدامات ارزشمند معاونت فرهنگی اجتماعی و گردشگری و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری است که قابل تقدیر است.

وی در ادامه تسریع در تکمیل و تجهیز فرهنگسراهای در حال ساخت را ضروری دانست و گفت: تکمیل ۴ فرهنگسراهای نورمحال، ولایت خضر، محمدیه و مرکز همایش های بین المللی و قرآنی همدان باید هر چه سریعتر انجام و پروژه ها تجهیز و افتتاح شود.

خجسته در این خصوص افزود: شهرداری قول داده بود تا دهه فجر این پروژه ها آماده بهره برداری شود که متاسفانه هنوز کامل آماده نشده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه اقدامات مناسبی توسط شهرداری در اجرای پروژه های فرهنگی صورت گرفته یادآور شد: نارضایتی شورا از عملکرد شهرداری در خصوص تکمیل فرهنگسراهای ناتمام از جمله زمین چمن مصنوعی خضر است که با برنامه ریززی و مدیریت مناسب می توان آنها را تکمیل و راه اندازی کرد.

شهرداری در زمینه اقدامات انجام شده اطلاع رسانی صحیحی نداشته است

رئیس کمیسیون بودجه حقوقی و امور اداری شورای اسلامی شهرهمدان نیز در این جلسه گفت: طی سه سال گذشته شهرداری همدان اقدامات ارزشمند و قابل توجهی را انجام داده اما متاسفانه در این زمینه اطلاع رسانی درستی صورت نگرفته است.

حسین قراباغی با بیان اینکه شهرداری همدان علی رغم انجام فعالیت های موثر مظلوم واقع شده است، اضافه کرد: مجموعه اطلاع رسانی شهرداری همدان قوی عمل نکرده و مردم به خوبی از فعالیت های صورت گرفته آگاهی کاملی ندارند و باید اطلاع رسانی درستی در سطح شهر انجام شود.

شهردار همدان نیز به تشریح اعتبارات مورد نیاز پروژه های فرهنگی در دست اجرا پرداخت و گفت: سعی شهرداری بر تکمیل و تجهیز پروژه های نیمه تمام است.

سید مصطفی رسولی با اشاره به تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی استان همدان افزود: شهرداری همدان در بخش اقتصاد مقاومتی اقدامات شایانی در حوزه های زیرساختی و نرم افزاری را انجام داده اما متاسفانه در این ستاد موردی از این اقدامات بیان نمی شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک و محیط زیست شورای اسلامی شهر همدان نیز گفت: پیاده‌راه خیابان بوعلی همدان با اعتباری حدود ۷۰ میلیارد ریال یکی از مهمترین پروژه های عمرانی شهرداری همدان است که تا کنون بیش از ۹۰ درصد کار مربوط به امور فنی و ساختاری پروژه انجام شده و نصب المان‌ها و زیباسازی نیز بزودی شروع می شود.

افتتاح ۱۱ پروژه شهری در ایام دهه فجر

کامران گردان با اشاره به افتتاح ۱۱ پروژه شهری در ایام دهه فجر اظهار داشت: پیاده‌راه خیابان بوعلی یکی از مهمترین این پروژه ها است که در این ایام به بهره برداری می رسد.

وی ضمن تشکر از زحمات و تلاش شهرداری همدان در اجرای طرح پیاده راه خیابان بوعلی اظهار کرد: همراهی و همکاری اتاق اصناف، کسبه، مردم و تاکسیرانان با مدیریت شهری در اجرای این طرح نیز قابل تقدیر است چرا که در روند پیشرفت کار تاثیر گذار بودند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان در ادامه به حضور دستفروشان در خیابان بوعلی اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به اینکه طرح پیاده راه در راستای رونق صنعت گردشگری و ایجاد بستر جذب توریسم اجرا شده بر این اساس باید تمامی جوانب طرح مد نظر باشد که ساماندهی دستفروشان یکی از این موارد قابل توجه است.

کامران گردان با بیان اینکه شورا و شهرداری به دنبال حذف دست فروشان نیست، افزود: شورا طرح ساماندهی را در اختیار شهرداری قرار داده است.

گردان تاکید کرد: شهرداری باید دستوالعملی در زمینه ساماندهی خیابان بوعلی ارائه دهد که منافع عموم، کسبه و دست فروشان خیابان بوعلی در آن لحاظ شده باشد و نظر بر این است که ساماندهی آنها به گونه ای باشد که در ۶ روزبازار مستقر شوند.

پیاده راه سازی بوعلی نمادی از مدیریت واحد شهری است

نایب رئیس شورای شهر همدان نیز در این جلسه ضمن تشکر از زحمات و تلاش شهرداری در اجرای طرح پیاده راه سازی بوعلی اظهار کرد: این طرح یکی از نمادهای خوب مدیریت واحد شهری است که همواره سازمانهای شهرداری با اتحاد و همکاری خوب هم وارد کار شدند و به همین دلیل عملیات اجرایی به خوبی پیش رفت.

محمدرضا الیاسی اضافه کرد: اگر بحث ساماندهی دستفروشان به درستی اتفاق نیافتد همه زحمات در اجرای طرح پیاده راه از بین خواهد رفت و باید قبل از افتتاحیه راهکار مناسبی در این خصوص ارائه شود.

الیاسی ساماندهی دستفروشان را از مهمترین مقوله ها برشمرد و افزود: آماده سازی و راه اندازی فضای پیاده راه بوعلی باید از نظر عمرانی، فرهنگی و اجتماعی مناسب و در شأن شهر همدان باشد.

حمیدرضا طبی مسرور رئیس کمیسیون معماری شهرسازی و فنی عمرانی شورا نیز با بیان اینکه تجربه ثابت کرده که دست فروشان را نمی توان حذف کرد، گفت: ایجاد بستر و مسیر خوب برای حضور گردشگران و توریست از اهداف اجرای طرح بوده و براین اساس باید دستفروشان نیز ساماندهی شوند.

رئیس شورای شهرستان و عضو شورای شهر همدان نیز با اشاره به اینکه اجرای طرح پیاده راه چندین سال مطرح بود اما در شورای چهارم با عزمی جدی و سیاست گذاری خوب اجرایی شد، گفت: با توجه به هزینه های هنگفت و زحمات فراوانی که برای اجرای این طرح صورت گرفته نباید اجازه داد این خیابان به مکانی مانند منطقه «سرگذر» همدان تبدیل شود.

سید احمد حسنی حلم افزود: باید این خیابان به منطقه ای امن و آرام برای تردد افراد و گردشگران تبدیل شود و برنامه ای فرهنگی برای آن درنظر گرفته شود.

مردم را باید با قانون‌ آشنا کرد

عضو شورای اسلامی شهر نیز با بیان اینکه ارامگاه بوعلی مظهر قلم و فرهنگ است و این مظهر اندیشه را نباید پاک کرد، گفت: مردم را باید با قانون‌ آشنا کرد و اجازه نداد در پیاده‌راه بوعلی دستفروش‌ها شهر را آلوده کنند چراکه این امر شایسته همدان نیست.

علی‌اکبر نظری اضافه کرد: دستفروشان را باید به روز بازارها هدایت کرد و اجازه ورود به محل کسبه را نداد و کسبه نیز نباید خیابان را تصرف کنند.

علی رضایی دیگر عضو شورای اسلامی شهرهمدان هم با بیان اینکه قرار بود قبل از افتتاح پیاده راه بوعل پیوست فرهنگی و اجتماعی طرح نیز تهیه شود، گفت: در صورت تهیه این اطلس بحث ساماندهی دست فروشان به معضل تبدیل نمی شود.

علی رحیمی فر دیگر عضو شورای شهر همدان نیز در ادامه این جلسه با تاکید بر اینکه مشکلات اجتماعی را باید با تدبیر حل کرد، گفت: معضل دستفروشی کاملا حل نمی شود و بر این اساس باید به اصلاح این مشکل پرداخت.

معاون خدمات شهری شهرداری همدان نیز با بیان اینکه باید دستفروش‌ها را ساماندهی کنیم، گفت: دستفروش و سد معبر یک پدیده اجتماعی است و اگر این پدیده خوب مدیریت شود می‌توان از این پتانسیل بهره‌برداری کرد و در صورت عدم مدیریت آثار بد اجتماعی با تبعات مربوط به آن ایجاد می‌شود.

مجید درویشی با اشاره به اقدامات انجام شده در پیاده راه بوعلی، اظهار کرد: در خصوص نصب شیر آتش‌نشانی، جمع‌آوری آب‌های سطحی، زیباسازی و فضای سبز، سازمان موتوری برای تنظیف پیاده راه و برف‌روبی پیاده‌راه برنامه‌ریزی صورت گرفته است.

چهار ماه بر روی طرح ساماندهی دستفروشان پژوهش صورت گرفته است

درویشی با تأکید بر اینکه پروژه پیاده‌راه بوعلی، پروژه ای خاص است، بیان کرد: چهار ماه بر روی طرح ساماندهی دستفروشان کار شده که بر اساس این طرح دستفروشان دارای کد و شناسایی خواهند شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان نیز ضمن ارائه گزارشی کوتاه در خصوص آماده سازی این طرح گفت: ساعاتی از شب تا قبل از طلوع آفتاب برای بارانداز و جابجایی اجناس و تردد خودروها درنظر گرفته خواهد شد که در این زمینه باید نظر کسبه نیز لحاظ شود.

عباس صوفی از آماده بودن دو خودروی برقی برای فعالیت در خیابان بوعلی برای روز افتتاحیه خبر داد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری همدان نیز با ارائه گزارشی در خصوص مبلمان پیاده‌راه بوعلی، گفت: ۱۲ کوچه در پیاده‌راه بوعلی وجود دارد که در گذشته تابلوی این کوچه‌ها ایستاده بود و اکنون تابلوهای سنگی و برجسته ساخته و نصب شده است.

وحید علی ضمیر با تأکید بر اینکه در اجرای کار طبق زمان‌بندی پیش می‌رویم، افزود: سعی شده تا ۱۲ بهمن ماه تعهدات خود را اجرایی کرده و نورپردازی را نیز تا افتتاحیه به انجام برسانیم.