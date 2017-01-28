مبلغین امامت پژوه به سراسر کشور اعزام می شوند/ شرایط ثبت نام

به گزارش خبرنگار مهر، کانون خورشید در راستای حمایت از محققان و مبلغان مجرب در زمینه های مباحث امامت پژوهی، پاسخ گویی به شبهات، نقد وهابیت و فرق و مذاهب برای تدریس در سراسر کشور و تولید محتوا، نیرو جذب می کند.

حجت الاسلام کاشانی معاون آموزشی و پژوهشی کانون خورشی با اعلام این خبر افزود: مجموعه کانون خورشید از حوزه علمیه قم و معاونت تبلیغ آن مجوز دارد و زیر مجموعه موسسه علمی فرهنگی خامس بوده و آیت الله صدیقی از اعضای هیئت علمی آن است.

وی گفت: این مجموعه یکی از اهداف مهمی که می خواهد در سال جاری دنبال کند مسئله اعزام مبلغین امامت پژوه در چهار حوزه مباحث امامت، پاسخگویی به شبهات، نقد وهابیت و نقد فرقه های انحرافی مثل یمانی است. به این صورت که ابتدا با پذیرش و آزمون کتبی و شفاهی افراد دارای صلاحیت انتخاب می شوند و از طرف دیگر با ارتباطی که با مراکز فرهنگی کشور انجام شده است، نقاطی که احساس نیاز به مبلغ می شود، احصا شده و به ترتباط بین پژوهشگران و آن مراکز برقرار می شود. همچنین اگر بناست مراکز مختلف سراسر کشور تولید محتوایی در حوزه های یاد شده انجام دهند، این افراد به آنها معرفی می شوند.

وی ادامه داد: مرحله دوم این طرح آموزش گروهی از مبلغین و تبدیل شدن آنها به متخصصین و مبلغین مجرب است. همچنین ایجاد مرکز پاسخگویی به شبهات، مرکز فعالی برای پشتیبانی از مبلغین در مناطق مختلف کشور و فراهم کردن بسته های آموزشی و درسنامه های آموزشی و تولید محتوا از دیگر اقدامات است.

لازم به ذکر است کانون خورشید تا کنون فعالیت های پژوهشی مختلفی داشته و نرم افزارهای مختلفی در حوزه های دینی تولید کرده است. این مرکز با همکاری صدا و سیما فعالیت هایی نیز در حوزه غدیر داشته است.

علاقمندان برای ثبت نام در این طرح می توانند از ۱۰ تا ۱۷ بهمن ماه به صورت اینترنتی اقدام کنند.

شرایط پذیرش

الف) حداقل اتمام پایه ۱۰

ب) قبولی در آزمون کتبی

ج) قبولی در مصاحبه حضوری

اولویت با دانش آموختگان مراکز تخصصی است.

مزایا

الف) پرداخت حق الزحمه روزانه

ب) پرداخت هزینه ایاب و ذهاب

زمینی و هوایی

ج) تامین اسکان

د) اعزام اواخر هر هفته

زمان ثبت نام

دهم تا هفدهم بهمن ۹۵

زمان مصاحبه حضوری به پذیرفته شدگان در آزمون کتبی متعاقبا اعلام می گردد.

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: ۰۲۵۳۷۷۴۲۷۴۱

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