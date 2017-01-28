۳۰عنوان برنامه کمیته کارگری و تعاون در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سنجری صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: هدف اصلی کمیته کارگری و تعاون تبیین نقش کارگری و تولید در پیروزی انقلاب اسلامی و عرصه های مختلف انقلاب است.

وی با تأکید بر نقش موثر قشر کارگری در عرصه های انقلاب، بیان داشت: یک از اهرم های فشار بر رژیم طاغوت اعتصاب کارگران شرکت نفت بود که سبب توقف صادرات نفت شد و نقش مهمی در پیروزی داشت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به نقش قشر کارگری در دوران جنگ تحمیلی، عنوان داشت: بعد از جنگ نیز قشر کارگری در دو بخش سنگرهای کار و تولید و بازسازی خرابی های جنگ نقش مهمی بر عهده داشتند.

سنجری ادامه داد: امروز نیز جامعه کارگری در خط مقدم جنگ اقتصادی بوده و نمونه بارز اقتصاد مقاومتی هستند.

برگزاری مسابقات پاورلفتینگ شرق کشور به میزبانی خراسان جنوبی

وی از برگزاری ۳۰ عنوان برنامه فرهنگی، ورزشی و اجتماعی کمیته کارگری و تعاون استان طی دهه فجر امسال خبر داد و گفت: هدف از این برنامه ها تبیین نقش جامعه کارگری در انقلاب، حضور این افراد در برنامه های دهه فجر و تجلیل از مقام شامخ جامعه کارگری است.

مسئول کمیته کارگری و تعاون ستاد دهه فجر خراسان جنوبی با اشاره به برنامه های ورزشی پیش بینی شده در این دهه، عنوان داشت: در این دهه مسابقات والیبال جام فجر کارگران استان برگزار می شود.

سنجری، برگزاری پیاده روی آدینه ۱۹، برگزاری مراسم ورزش صبحگاهی بازنشستگان، برگزاری مسابقات دومیدانی وِزه کارکنان دولت، مسابقات شنای کارگران را از دیگر برنامه های ورزشی این دهه عنوان کرد و گفت: همچنین در این دهه مسابقات پاورلفتینگ شرق کشور به میزبانی خراسان جنوبی برگزار می شود.

بهره برداری تصفیه خانه شهرک صنعتی قاین

وی از افتتاح مسکن ۴۰ واحدی معلولین بهزیستی سربیشه در این دهه خبر داد و افزود: بهره برداری از ساختمان کسب و کار در شهرک صنعتی بیرجند، افتتاح ساختمان آتشنشانی و پروژه تصفیه خانه شهرک صنعتی قاین از دیگر پروژه های افتتاحی این دهه است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، افتتاح مرکز مشاوره بشارت در فردوس، مرکز بنیاد فرزانگان شهرستان قاین، مهدکودک در طبس و بشرویه، مراسم شبی با قران و تجلیل از فعالان قرآنی در بیرجند، مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده، نمایشگاه صنایع دستی فرزندان کارکنان دستگاه های اجرایی، برگزاری نمایشگاه کتاب، برگزاری یادواره شهدای کارگر و شهدای شهرستان سربیشه، غبارروبی مزار شهدا و دیدار با خانواده شهدای کارگر را از دیگر برنامه های این دهه برشمرد.