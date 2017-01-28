شماره جدید فصلنامه نقد کتاب « قرآن و حدیث» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در شماره ششم فصلنامه نقد کتاب آثاری از محمد باعزم، علی چلاکی، پیمان جلیل پور، متینه السادات موسوی و... به چشم می‌خورد.

در بخشی از سخن سردبیر شماره ششم این فصلنامه به قلم مهدوی‌راد می‌خوانیم: «پژوهش و نگارش از آن هرکس و در هر موضوعی قطعا آخرین سخن نیست، هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند در موضوعی و گرچه از پس سالیان سال پژوهش آخرین سخن را گفته است. بی‌گمان،‌ همگان کاستی، ناهنجاری و نقصان را همبر انسان و کشش‌ها و کوشش‌های او می‌دانند و قطعا هیچ‌کس نیست که با تمام وجود «الکمال لله وحده» را باور نداشته باشد و بدین‌سان بر نقصان خود و دیگران پای نفشرده باشد. محقق، نویسنده، متفکر و کوشنده عرصه فرهنگ و تمدن هرچه سخته‌نویس و پخته‌نگار و استوار قلم باشد، قطعا از این قاعده مستثنا نیست.»

در بخش «نقد آثار تالیفی» ۵ نقد از سوی پژوهشگران قرآن و حدیث به چاپ رسیده است که از میان آنها می‌توان به «نقد و ارزیابی تفسیر سیاسی قرآن در ایران معاصر»، « بررسی کتاب فقه الحدیث (مباحث نقل به معنا)»، « تحلیل و بررسی مبانی کلامی تفسیر قرآن کریم بر محور آثار شیخ طوسی»، « نقدی بر کتابشناسی قرآن و علوم قرآنی» و «نقدی بر کتاب لایاتیه الباطل» اشاره کرد.

«نقد آثار ترجمه‌ای» دیگر بخش فصلنامه « قرآن و حدیث» است. «نقد و بررسی ترجمه قرآن کریم : ترجمان وحی » به قلم محمد ده پور منتشر شده است. «تفاسیر صوفیانه (از سده چهارم تا نهم» و « هرمنوتیک صوفیانه در تفسیر کشف الاسرار میبدی » از جمله مقالاتی است که در این بخش منتشر شده و پیش‌روی خوانندگان قرار گرفته است.

«شایسته خواندن»، «جستار » و « معرفی رساله» ۳ بخش پایانی ششمین فصلنامه «نقد کتاب قرآن و حدیث »را تشکیل می دهند. به ترتیب مقاله‌های «سیره‌نویسان و قرآن» به قلم محمد بیژنی، «مبانی شناخت حدیث موضوع در الاسرارالمرفوعة فی‌الاخبارالموضوعة» نوشته زهرا عماری اله‌یاری و «بازشناسی مکاتب حدیثی خراسان از قرن ۳ تا ۵ هجری قمری» به قلم زهرا نبئی، برای مطالعه پژوهشگران و علاقه‌مندان حوزه‌های قرآن و حدیث ارائه شده است.

شماره جدید فصلنامه «نقد کتاب قرآن و حدیث » به صاحب امتیازی مؤسسه خانه کتاب و سردبیری محمد علی مهدوی راد ، در ۲۳۱ صفحه و به قیمت ۱۰ هزار تومان روی دکه رفته است.