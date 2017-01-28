لزوم ارزیابی ساختمان های تجاری تبریز برای جلوگیری از حوادث تلخ

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجاتی شنبه در نشست کمیسون نظارت مرکز اذربایجان شرقی با ابراز تاسف دوباره از بروز حادثه ساختمان پلاسکو و عرض تسلیت به خانواده شهدای آتش نشان و جان باختگان این حادثه افزود : بررسی میزان آمادگی مراکز تولیدی و تجاری برای مقابله با بروز هر نوع حادثه ضروری است.

وی ادامه داد : در حال حاضرساختمان های تجاری فعال در شهر تبریز بیش از ۵۰ سال قدمت دارند که باید امکانات و سیستهمای ایمنی آنها توسط مقامات مسول مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد زیرا گزارشات اولیه از پائین بودن سطح ایمنی اماکن قدیمی و تجاری تبریز حکایت دارد.

نجاتی با اشاره به تشکیل کمیته بررسی متشکل از کارشناسان سازمان ها و تشکل های مرتبط اظهار داشت: ضروری است اعضای این کمیته با حضور در محل های یاد شده و مشابه آن گزارشی از وضعیت موجود گردآوری کنند تا بتوان با اطلاعات حاصل شده جلوی حوادث مخاطره آمیز را گرفت.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی در پایان از هیئت امنای پاساژهای تجاری شهر تبریز خواست با تهیه شناسنامه ای از وضعیت سیستم های برق‌کشی، آب و فاضلاب، گازکشی و اطفاء حریق، در عقد انواع قراردادهای بیمه ای تلاش مضاعفی داشته باشند.