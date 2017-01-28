چالش کشورهای بریکس در پذیرش دانشجو/ کیفیت پایین آموزش عالی

جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کشورهای بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است.

وی افزود: علاوه بر اقتصاد و سیاست، کشورهای عضو بریکس به خاطر آموزش عالی نیز اهمیت جهانی دارند. برزیل، روسیه، هند و چین، همراه با آمریکا از نظر تعداد دانشجو پنج نظام بزرگ آموزش عالی جهانی بشمار می روند.

وی ادامه داد: در دهه ۲۰۰۰ میلادی به خاطر رشد سریع چین و هند، این کشورها در سال ۲۰۱۳ میلادی به ترتیب با ۳۴ و ۲۸ میلیون دانشجو به بزرگترین نظام آموزش عالی جهان تبدیل شدند.

بنیانگذاز پایگاه استنادی علوم جهان اسلام عنوان کرد: در آن زمان جمعیت دانشجویی آمریکا تقریبا ۲۰ میلیون، برزیل ۷.۵۴ میلیون و روسیه ۷.۵۲ میلیون بود.

مهراد اظهار داشت: مهم است بدانیم که نظام آموزش عالی چین اخیرا حتی بیش از کل اتحادیه اروپا دانشجو دارد بنابراین دو کشور چین و هند ۳۱.۱ درصد جمعیت دانشجویی را به خود اختصاص داده اند.

وی تاکید کرد: از هر سه دانشجو در جهان یک دانشجو در یکی از دو کشور چین و هند تحصیل می کنند.

این استاد دانشگاه شیراز گفت: به منظور ارتقای همکاری ها در حوزه آموزش عالی، کشورهای بریکس در سال ۲۰۱۳ میلادی پروژه اتحادیه دانشگاه های بریکس را راه اندازی کردند که این پروژه یکی از ستون های راهبردی همکاری های بریکس بشمار می رود.

چالش های همکاری میان دانشگاه های عضو بریکس

مهراد با اشاره به چالش های همکاری میان دانشگاه های عضو بریکس افزود: همکاری در سطح دانشگاهی میان این کشورها بعد از گذشت چند سال هنوز در مراحل اولیه خود است.

وی با بیان اینکه زبان مانع مهم دیگری میان دانشگاه های عضو کشورهای بریکس است، اضافه کرد: کشورهای بریکس در دانشگاه های خود از زبان های مختلف استفاده می کنند.

تحرک کم در بین کشورهای بریکس

این چهره ماندگار علمی خاطرنشان کرد: مبادله جاری دانشجو در میان کشورهای بریکس بسیار کم است. مثلا، از تمام دانشجویان بین المللی چینی، کمتر از یک درصد در سایر کشورهای بریکس تحصیل می کنند.

مهراد گفت: آمریکا به تنهایی ۳۶ درصد از دانشجویان بین المللی چینی را در اختیار دارد. یا درصد دانشجویان برزیلی مشغول به تحصیل در خارج از کشور خود که یکی از کشورهای عضو بریکس را انتخاب کرده باشد حتی کمتر از نیم صدم درصد است.

وی اظهار داشت: در اینجا نیز آمریکا ۳۹.۴ درصد از دانشجویان بین المللی برزیل را جذب کرده است.

این چهره ماندگار علمی افزود: برزیل ۵ دانشجو در هندوستان، ۳۸ دانشجو در آفریقای جنوبی و ۲۹۶ دانشجو در روسیه دارد.

مهراد تاکیدکرد: روسیه که جمعیتی برابر با ۵۰ هزار دانشجو در خارج از کشور دارد، تنها از این تعداد ۳۶ نفر در برزیل، ۳۲ نفر در هند و ۳۰ نفر در آفریقای جنوبی تحصیل می کنند.

وی کیفیت پایین آموزش عالی و نبود دانشگاه های تراز اول جهانی یکی از چالش های عمده جذب دانشجو در کشورهای بریکس عنوان کرد و افزود: گرچه چین در نظام های رتبه بندی بین المللی حضوری موفق دارد، اما برزیل، روسیه، هند و آفریقای جنوبی هنوز می کوشند تا به این سطح از موفقیت دست یابند.

بنیانگذاز پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: در رتبه بندی اخیر بریکس و اقتصادهای نوظهور که توسط تایمز منتشر شد، دانشگاه های چین موفقیت های چشمگیری را بدست آورده اند.

مهراد عنوان کرد: آفریقای جنوبی تنها دارای ۲ دانشگاه در بین ۱۰ دانشگاه برتر و روسیه دارای یک دانشگاه برتر است.

وی اضافه کرد: نخستین دانشگاه برزیل و هند به ترتیب رتبه های ۱۳ و ۱۴ را به خود اختصاص داده اند. این نخستین بار است که هند در بین ۱۵ دانشگاه برتر دارای دانشگاه ممتاز است.

بنیانگذاز پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: این رتبه بندی نشان می دهد که چین در بین المللی سازی و ایجاد دانشگاه های تراز اول سرمایه گذاری های کلانی بعمل آورده است.