غلامحسن اميري در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اين مطلب، اظهار داشت: با گرم شدن تب انتخاباتي ، جامعه اسلامي مهندسين نيز در انتخابات آتي فعال تر خواهد شد .

وي افزود: ما در حال آماده كردن فهرست هاي انتخاباتي خود در شهرستان ها براي انتخابات شوراها هستيم.

اميري با تاكيد بر اينكه جامعه اسلامي مهندسين همچنان در انتخابات خبرگان از جامعتين حمايت مي كنيم، ادامه داد: جامعه اسلامي مهندسين نكات مورد نظر خود را در خصوص كانديداها در انتخابات مجلس خبرگان به اطلاع جامعتين رسانده است ، اما هيچ شخص خاصي را پيشنهاد نداده است.