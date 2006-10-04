ناديده گرفتن درد مي تواند پرهزينه تر باشد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از لس آنجلس تايمز ، بسياري افراد تصور مي كنند كه با احساس درد بهتر است از يك مسكن استفاده كنند و مشكل خود را پيگيري نكنند تا مجبور به پرداخت هزينه هاي اضافي آزمايش و عكس برداري و... نشوند.

در صورتي كه آمار نشان مي دهد ، چنانچه افراد با اولين علامت بيماري كه مي تواند درد باشد با مراجعه به پزشك علت درد را دريافته و آن را درمان كنند بسيار كمتر هزينه مي پردازند تا وقتي كه علامت درد را با مصرف مسكن از بين ببرند و بيماري تشديد گردد.

برخي افراد نيز مشغوليت زياد را بهانه كرده و درد خود را ناديده مي انگارند كه در نهايت مشكل شان بزرگ تر شده و ممكن است موجب بروز ناتواني هاي گوناگون براي آنان شده و نه تنها امكان كار كردن را از آنان بگيرد بلكه با ايجاد ناتواني جسمي مشكلات گوناگون روحي از جمله افسردگي را نيز در بر داشته باشد.

كارشناسان توصيه مي كنند افراد حداقل سالي يك بار تحت آزمايشات و معاينات كامل و دقيق پزشكي قرار گيرند تا از بروز بيماري ها و عوارض حاد جلوگيري كنند.

در عين حال به افرادي كه قصد تشكيل زندگي مشترك يا فرزند دار شدن دارند نيز توصيه مي شود حتما از سلامتي خود اطمينان حاصل كنند. در غير اين صورت با تولد فرزند بيمار هزينه هاي آنان به مراتب گزاف تر خواهد شد و در عين حال در برخي موارد درد و عوارض ناشي از بيماري مزمن بوده و حتي با صرف مبالغ زياد نيز تا پايان عمر به فرد همراه خواهد بود.