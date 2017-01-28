رئیس کمیسیون نظامی طالبان افغانستان کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «جمهور»، رئیس کمیسیون نظامی گروه طالبان با ۹ عضو دیگر این گروه در کمین نیروهای پلیس و ارتش افغانستان در ولایت زابل کشته شدند.

«مولوی صدیق» رئیس کمیسیون نظامی گروه طالبان با ۹ نفر دیگر از اعضای این گروه در کمین نیروهای پلیس و ارتش افغانستان که روز گذشته در روستای «بند تنور» شهر «ارغنداب» ولایت زابل انجام شد، کشته شدند.

مولوی صدیق؛ یکی از اعضای ارشد گروه طالبان بود و در طراحی و سازماندهی حملات تروریستی در منطقه ارغنداب در ولایت زابل نقش مهمی داشت.

وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که از اعضای این گروه مقادیری سلاح نیز بدست آمده و به نیروهای امنیتی افغانستان نیز در این رویداد آسیبی نرسیده است.

وزارت کشور افغانستان تاکید کرده است که نیروهای پلیس این کشور در سال جاری در عملیات های ضد تروریستی، هسته رهبری تروریست ها را در نقاط مختلف این کشور مورد هدف قرار داده اند. در جریان عملیات های مختلف، تا کنون ده ها عضو کلیدی، شامل والیان، فرماندارن، قضات خود خوانده و فرماندهان نظامی گروه طالبان کشته شده اند.