گزارش نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک توسط دبیرکل

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک در خصوص نشست امروز شنبه هیات اجرایی گفت:در نشست امروز هیات اجرایی موضوع مهمی که در ابتدا مورد بررسی قرار گرفت اصلاح اساسنامه بود که تعدادی از بند های آن خوانده و پیشنهاداتی که از سوی کمیسیون مدیریت و برنامه ریزی کمیته ملی المپیک که مسئولیت دریافت و ارائه پیشنهادات اصلاح اساسنامه را دارد مطرح شد. بر این اساس تعدادی از بند ها مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و این روند ادامه خواهد داشت و حتی اگر لازم هم باشد جلسات فوق العاده نیز در این زمینه خواهیم گذاشت.



سخنگوی کمیته ملی المپیک ادامه داد: همچنین آقای نوروزی ریاست محترم فدراسیون پزشکی ورزشی نیز امروز مهمان هیات اجرایی بودند که گزارشاتی در خصوص سلامت ورزشکاران مدال آور و سایر رشته ها مطرح کردند و با عنایت به اینکه صیانت از سلامتی ورزشکاران مدال آور و سایر رشته هایی که در رقابت های مختلفی همچون بازی های المپیک، آسیایی و... حضور دارند از وظایف مهم کمیته است، در نهایت مصوب شد که ریاست محترم فدراسیون پزشکی ورزشی با هماهنگی فدراسیون های مربوطه آمار دقیقی از تست سلامت ورزشکاران رشته های مدال آور و سایر رشته ها که در رقابتهای فوق حضور دارند ، به کمیته پزشکی کمیته ملی المپیک ارائه دهند تا ضمن برنامه ریزی اجرایی و برآورد هزینه های مربوطه، در سال ۹۶ بودجه لازم پیش بینی و در نظر گرفته شود.



دبیر کل کمیته ملی المپیک تاکید کرد: دلیل توجه کمیته ملی المپیک بر انجام تست های سلامت ورزشکاران رشته های مدال آور و سایر رشته ها این است که فدراسیون پزشکی ورزشی با هماهنگی فدراسیون های مربوطه آمار دقیقی از ورزشکاران جهت تست سلامت تهیه، تا این عزیزان هر آن برای حضور در رقابتهای بین المللی و افتخار آفرینی برای کشور عزیزمان آماده باشند و کمیته ملی المپیک هم در حد توان همانگونه که اشاره شد حمایت همه جانبه ای در این زمینه از فدراسیون پزشکی ورزشی خواهد داشت.