روز جهانی تالاب ها در ۲ شهر برگزار می شود/عدم تخصیص اعتبارات

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دبیری در نشست خبری روز جهانی تالاب ها اعلام کرد: ۴ فوریه ۱۹۷۱ در شهر رامسر اولین کنوانسیون حفاظت از تالاب های مهم بین المللی به ویژه تالاب های زیستگاه پرندگان آبزی برگزار شد و به نام کنوانسیون تالاب ها معروف شد.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: این کنوانسیون یکی از قدیمی ترین معاهدات زیست محیطی بین المللی است. بسیاری از معاهدات زیست محیطی بعد از کنوانسیون استکهلم در ژوئن ۱۹۷۲ تشکیل شد و در دسامبر ۱۹۷۲ هم UNEP برنامه محیط زیست ملل متحد شکل گرفت که کمک کرد خیلی از معاهدات محیط زیستی بین المللی منعقد شود اما رامسر یکی از معدود معاهدات زیست محیطی قبل از استکهلم بود.

وی ادامه داد: هدف این کنوانسیون حفاظت از تالاب های مهم بین المللی، حمایت از جوامع اطراف این تالاب ها و وضعیت معیشت اقتصادی در اطراف تالاب ها است. در ارزش گذاری IUCN در انواع اکوسیستم ها بیشترین ارزشگذاری زیستی را در مقایسه با جنگل ها، اراضی کشاورزی و غیره، تالاب ها داشته اند.

معاون سازمان محیط زیست تصریح کرد: از مجموع ۲۸۰ تالاب که در کشور ما به عناوین مختلف نامیده می شوند، ۹۴ تالاب شناخته شده مهم داریم که ۲۴ تالاب مهم از کشور ما به عنوان تالاب کنوانسیون رامسر یا تالاب مهم بین المللی به ثبت رسیده است.

دبیری توضیح داد: هر کشور برای عضویت در این کنوانسیون باید حداقل یک تالاب را برای ثبت پیشنهاد کند. ما زمان عضویت ۱۸ تالاب را معرفی کردیم که اکنون این تعداد به ۲۴ رسیده است و تازه برخی از آنها مجموعه ای از چند تالاب است که تحت یک عنوان به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: سالها بعد در اجلاسی در مونتروی سوئیس، وضعیت تالاب ها را مورد بررسی قرار دادند و تالاب هایی که در فهرست مونترو قرار گرفتند، آنهایی هستند که به لحاظ فیزیکی یا وضعیت حفاظتی شرایط مطلوبی ندارند و از ۲۴ تالاب رامسر ما، ۶ تالاب در فهرست مونترو قرار دارد.

معاون سازمان محیط زیست تاکید کرد: از آنجا که این کنوانسیون به نام یکی از شهرهای ما است، ما نقش خاصی در این کنوانسیون داریم و در مذاکرات مختلف نیز این موضوع را به ما یادآوری می کنند و آخرین بار هم در کنوانسیون تنوع زیستی در مکزیک بر این موضوع تاکید کردند که ما باید خیلی فعالتر باشیم.

دبیری با اعلام کلیات برگزاری مراسم روز جهانی تالاب ها گفت: امسال مراسم روز جهانی کنوانسیون رامسر را در دو جا برگزار می کنیم. یکی در شهر اهواز در همان روز جهانی تالاب ها که مقامات و سفرا هم در آن حضور دارند و دیگری ۲ روز بعد در خود شهر رامسر.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره بسته شدن مجدد دایک مرزی و خشک شدن هامون گفت: مشکل دایک های مرزی تا جایی که من در جریان هستم طی مذاکرات معاونت امنیتی وزارت کشور حل شده است. مرزبانی به رغم مشکلاتی که با کنترل مرزها داشته، توافق کرده اند که در ۵۰ نقطه دایک مرزی باز شود که این اتفاق هم انجام شده است. حتی در یک مورد خود مرزبانی کمک کرد علاوه بر باز کردن دایک، لایروبی هم انجام شود که آب بیشتری به هامون بیاید و از طرف افغانستان هم اعتراضاتی به این موضوع شد.

معاون سازمان محیط زیست تصریح کرد: مجاری اصلی ورود آب به هامون در دایک مرزی باز شده بود اما ممکن است در نقاطی که از طرف ما چندان حساسیتی نیست و از نظر امنیت مرزی برای مرزبانی شرایط ویژه ای دارد، ما هم اصراری به باز کردن دایک مرزی نداشته باشیم، با این وجود ۵۰ نقطه باز شده که بسیار به هامون کمک کرده است.

دبیری در پاسخ به پرسش دیگری درباره وضعیت اعتبارات تالاب ها در سال جاری گفت: از اعتبارات سال ۹۵ که امروز نهمین روز بهمن را پشت سر می گذرانیم، تاکنون هیچ اعتباری به معاونت ما تخصیص نداده اند و هر هزینه ای هم شده از طرف خود استان ها بوده و امیدواریم تا روز بیست و نهم اسفندماه بخشی از اعتبارات ما تخصیص داده شود.