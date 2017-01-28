استان بوشهر با سونامی سرطان روبرو نیست/ افزایش بیش از حد نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عصفوری صبح شنبه در سومین همایش پیشگیری از سرطان، قصه نویسی و تصویرسازی اظهار داشت: هدف از برگزاری این‌گونه همایش‌ها اطلاع‌رسانی جامع از بیماری سرطان، تعریف سرطان، انواع سرطان، روش‌های پیشیگری و خدماتی که در سرویس خون و سرطان شناسی که به مردم بوشهر داده می‌شود، است.

وی بیان کرد: سرطان موضوعی است که امروزه از آن صحبت می‌شود و موضوع روز دنیا است. این که چرا مبتلا به سرطان می‌شویم در حقیقت رشد افسارگسیخته بافت زنده بدن یک فرد است که منجر به ضعف و ناتوانی و به خصوص ایجاد درد در اعضا و احشام می‌شود.

فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان با بیان این سوال که آیا سرطان قابل پیشگیری است، افزود: بعضی سرطان‌ها با علم فعلی ما قابل پیشگیری است؛ قریب به ۴۰ درصد قابل پیشگیری است.

وی با اشاره به اینکه دو سرطانی که ما بر آن تاکید داریم، سرطان پستان و سرطان روده بزرگ است، تصریح کرد: در این سرطان‌ها امکان پیشگیری وجود دارد، با روش ماموگرافی برای خانم‌ها، از سن ۴۰ تا ۵۰ سال به بالا، هر یک سال تا دو سال یک بار تا سن هفتاد سالگی و برای پیشگیری از سرطان روده آندوسکپی و کولونوسکپی در بیمارستان شهدای خلیج فارس و تامین اجتماعی انجام می‌شود.

عصفوری افزود: این گونه همایش‌ها به ارتقای سطح علمی و البته عملی دوستان و همه مردم کمک می‌کند و امیدواریم شاهد روزی باشیم که بتوانیم عمری طبیعی همراه با یک زندگی سالم و طول عمر داشته باشیم.

وی با اشاره به وضیت سرطان و شایع ترین سرطان در استان، بیان کرد: ما در استان بوشهر با سونامی سرطان مواجه نیستیم به این معنی که افزایش بیش از حد نداریم. سرطان خون، روده بزرگ که در هر دو جنس وجود دارد، سرطان‌های شایع در استان هستند.

فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان ادامه داد: این سرطان در مراحل اولیه و امکان داشتن عمر طبیعی و بهبود کامل برای همیشه است. به نظر می‌آید وضعیت استان ما مانند سایر استان‌ها است. در بوشهر بعضی سرطان‌ها مانند مثانه شایع است و علت آن زیاد بودن استعمال سیگار و قلیان است.

همایش قصه‌نویسی و تصویرسازی با موضوع سرطان، عوامل زمینه‌ساز و راه‌های درمان این بیماری صبح شنبه در مجتمع ۹ دی بوشهر برگزار شد.