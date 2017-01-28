به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، غلامرضا جانقربان با تأکید بر اینکه بی‌توجهی به مقوله فضای سبز در طرح تفصیلی شهر قم درست نیست، اظهار کرد: کم شدن مساحت فضای سبز در طرح تفصیلی جدید شهر به دلیل عدم تحقق برخی پیش‌بینی‌های رشد جمعیتی است.

وی تصریح کرد: در دهه ۷۰ جمعیت شهر قم بسیار زیاد و رو به رشد بوده و سیاست‌هایی متناسب با این رشد جمعیت در طرح تفصیلی سال ۷۲ گنجانده شد.

جانقربان با اشاره به این‌که طرح تفصیلی سال ۷۱ محدوده قانونی شهر را به ۲ هزار و ۷۰۰ هکتار در افق ۱۳۹۰ افزایش داد، گفت: سال ۸۶ هم دولت ۵۰۰ هکتار مسکن مهر را وارد شهر کرد اما محدوده شهر ثابت ماند و ۵۰۰ هکتار را از نقاط دیگر کاهش دادند.

وی با اشاره به اینکه شهر قم به جمعیت پیش‌بینی‌شده یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفری در سال ۹۰ نرسیده است، اضافه کرد: طرح تفصیلی که سال ۹۲ برای مدت ۱۰ سال مصوب شد جمعیت را بر اساس یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر دید و حداکثر ۲۰۰ هکتار به شهر قم اضافه کرد.

سرپرست معاونت معماری و شهرسازی شهرداری قم اظهار کرد: در نهایت چیزی که اتفاق افتاد این بود که ۶۰۰ هکتار را در دهه ۹۰ طرح تفصیلی جدید به عنوان فضای سبزی که هنوز ساخته نشده دیدیم؛ یعنی باید سالانه ۶۰ هکتار افزایش داشته باشیم.

جانقربان با بیان اینکه به این دلیل که افزایش جمعیت مورد انتظار را در این سال‌ها نداشتیم و محدوده شهر هم افزایش پیدا نکرد، محدوده فضای سبز کم شد، گفت: در نتیجه نمی‌توانیم بگوییم نگاه به فضای سبز در طرح تفصیلی جدید ضعیف بوده بلکه اقتضای مطالعات کارشناسی کار را به اینجا رسانده است.