موج جدید سرما و بارش در راه است/ پیش بینی وزش باد شدید در اراک

رضا مرادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی هواشناسی استان مرکزی نشانگر آن است که طی روزهای یکشنبه و دوشنبه، دهم و یازدهم بهمن ماه جاری دمای هوای شهرهای استان مرکزی تا هشت درجه سانتیگراد کاهش می یابد.

وی افزود: ناپایداری در هوای استان تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت و در برخی نقاط نیز با وزش با شدید و بارش برف همراه خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان مرکزی بیان کرد: برای مرکز استان نیز طی امروز و فردا هوای ابری به همراه وزش باد، مه و بارش برف پیش بینی می شود.

مرادی تصریح کرد: روز دوشنبه به تدریج از شدت ناپایداری هوا در استان کاسته خواهد شد و برای بیشتر نقاط استان طی این روز، هوای ابری پیش بینی می شود.

وی خاطرنشان ساخت: طی ۲۴ ساعت گذشته با استقرار سامانه بارشی در استان، شهرستان تفرش با حدود ۱۸ میلیمتر، بیشترین میزان بارندگی استان مرکزی را به خود اختصاص داد و محلات با شش میلیمتر، کمترین میزان بارش را داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان مرکزی اضافه کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته خمین و محلات با دمای هفت درجه زیر صفر، سردترین و دلیجان با دمای هشت درجه بالای صفر گرم ترین شهرهای استان مرکزی بودند.