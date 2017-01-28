نبود نگرش جدی برای مقابله بابحران در کشور/ضرورت تقویت روحیه ایثار

به گزارش خبرنگار مهر، علی خدادادی پیش از ظهر امروز در شورای فرهنگی جمعیت هلال احمر خوزستان اظهار کرد: کشور ما با مخاطرات زیادی روبرو است و هلال احمر باید برنامه مشخصی برای مقابله با این وضعیت داشته باشد.

وی افزود: یکی از مسائلی که شاهد بودیم حادثه پلاسکو بود و نکته مهمی را به ما نشان داد که یک حادثه کوچک می تواند یک بحران جدی را پیش روی مسئولان رده بالای نظام قرار دهد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان با بیان اینکه حادثه پلاسکو درس عبرتی برای همه مسئولان در مورد حوادث شهری بود، تصریح کرد: ساختمان های زیادی مشابه ساختمان پلاسکو در تهران وجود دارد و علاوه بر اتفاقاتی که در گذشته رخ داده نگرش های جدی در زمینه مقابله با تهدیدات وجود نداشته که قطعا می تواند مشکل ساز شود.

ضرورت ارزیابی دقیق و صحیح از شرایط موجود جامعه در زمینه حوادث

وی با بیان اینکه در خوزستان این مسئله به طور جدی از طریق کارگروه امداد و نجات استان دنبال می شود، گفت: برنامه ریزی لازم وجود دارد که مناطق پر خطر را شناسایی کنیم تا بتوانیم ارزیابی دقیق و درستی از وضعیت خودمان داشته باشیم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان ادامه داد: ظاهرا در برخی شهرستان ها این کار صورت گرفته و نقشه های جامع و طرح توسعه شهر و زیر ساخت هایی که الان هست و یا ترمیم بافت های فرسوده شهرستان ها می تواند شرایط بهتری را پیش روی ما قرار دهد.

خدادادی بیان کرد: ضریب خطر در کشور ما ۸ از ۱۰ و آمادگی مقابله با سوانح ۳/۹ از ۱۰۰ درصد است، یعنی از هر ۱۰۰ نفر تنها ۹ نفر در کشور ما آمادگی مقابله با بحران و حوادث و سوانح را دارند.

وی با اشاره به پویش ملی مبارزه با سرطان گفت: سرطان به عنوان یک عامل تهدید کننده در جوامع بشری به ویژه کشور ما مشکل ساز است و باعث ایجاد مشکل برای مبتلایان و هم برای بازماندگانشان می شود.

خدادادی اضافه کرد: سرطان بیماری خانمان سوزی است و امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی مناسب همانطور که در وزارت بهداشت برای پیشگیری و درمان وجود دارد گام های موثر و مناسبی برداریم تا شاهد کاهش این بیماری و رفع آلام مبتلایان باشیم.

اهمیت مدیریت افکار عمومی و جوانان در مقابله با تهدیدهای نرم

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در حوزه فرهنگی امیدواریم آن پویایی جدی را که از هلال احمر انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب داشته باشیم، عنوان کرد: مدیریت افکار عمومی به ویژه جوانان برای ما بسیار مهم است. با توجه به این که فضای مجازی الان به عنوان یک تهدید جدی در خانواده ها رسوخ کرده است و ما هم برنامه مشخص و مدونی برای مقابله با این آسیب جدی نداریم.

وی تصریح کرد: اربعین یک فرصت مناسب است که اگر بتوانیم از آن بهره معنوی لازم را ببریم می توانیم از شرایط پیش رو استفاده کنیم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان با بیان اینکه ۱۷ هزار فرزند شهید در خوزستان داریم، تأکید کرد: روحانیت و جامعه دانشگاهی می تواند مرجعیت خوبی برای جوانان در بحث مقابله با جنگ نرم دشمن داشته باشند.

خدادادی یادآور شد: باید روحیه ایثارگری را در جوانان تقویت کنیم تا دچار خطا و آسیب پذیری کمتری شوند.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات انقلاب دوری از ارزش های اساسی و فراموشی ارزش هایی است که نظام بر مبنای آنها شکل گرفته افزود: یکی از آن ارزش ها دستاوردها و میراثی است که شهدا به جا گذاشتند و تأکید بر جلوگیری از بروز فساد، ایجاد اشتغال و کار و تلاش بیشتر است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان با اشاره به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلت نظام و تأثیر پررنگ ایشان در انقلاب و نظام تصریح کرد: ایشان انسان بزرگی بود که آن مشی اعتدال گرایانه و مردم دارانه و تعهدی که نسبت به امام، انقلاب و نظام و شهدا داشت، الگویی برای تداوم راه نظام و شهدا بود که باید با حمایت از اصول اساسی نظام و مقابله با تهدیدات، برنامه ریزی لازم را در راه اعتلای نظام داشته باشیم.