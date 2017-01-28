لزوم آشنایی روحانیون با علوم و تکنولوژی های روز دنیا

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام احمد صحت قول ظهر شنبه در همایش نقش روحانیت در کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: وجود آسیب‌های اجتماعی یکی از موضوعات بسیار مهم جامعه ما و مورد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است و روحانیت بیش‌ترین تأثیر را می‌تواند در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.

وی با بیان اینکه امروزه ما در فضایی زندگی می‌کنیم که چند عامل به صورت مستقیم در کاهش آسیب‌های اجتماعی تأثیر گذار است، تصریح کرد: یکی از عوامل مهم اقشار علمی به خصوص روحانیت هستند.

حجت الاسلام صحت قول با بیان اینکه بیش از ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار وب‌سایت در کشور فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: بیش‌تر برنامه‌های این سایت‌ها از خارج از کشور کنترل می‌شود.

وی گفت: افراد و اقشار مختلف هر جامعه قطعا دچار اشتباهاتی می شوند، اما اگر این اشتباهات از سوی روحانیون اعمال شود دشمنان بیشترین مانور را خواهند داد تا این قشر را در نزد مردم زیر سؤال ببرند.

مدیرکل امور فرهنگی و رسانه سازمان تبلیغات اسلامی کشوربا تاکید بر ضرورت آشنایی افراد تأثیر گذار در حوزه دین با موضوعات روز و پدیده‌های جهانی گفت: آشنایی این افراد با موضوعات روز موجب می شود انتقال و پذیرشش این مباحث برای مردم آن راحت‌تر باشد.

بستر حضور روحانیت در تمام مساجد کشور فراهم شده است

حجت الاسلام صحت قول افزود: سازمان تبلیغات اسلامی در خصوص استفاده از روحانیت در مساجد همه بسترها را فراهم کرده اما با توجه به نیازی که در کشوروجود دارد هنوز درجامعه مساجدی هستند که خالی از روحانیت است.

وی بابیان اینکه امروزه فضای سبک زندگی دینی تغییر کرده، گفت: تلاش می‌کنیم بر اساس این سبک‌های جدید روحانیت را تربیت کنیم تا بتوانند به‌خوبی فضای جامعه را تحت پوشش قرار دهند.

حجت‌الاسلام صحت قول اظهار کرد: با توجه به اهمیت کارهای فرهنگی باید این نکته را در نظر داشت که بازدهی آن در سطح جامعه دیر انجام خواهد شد اما تأثیرات خود را در بین افراد بر جای خواهد گذاشت.