جعفر طولابی در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به وضعیت محورهای مواصلاتی شهرستان دلفان در پی بارش برف سنگین اظهار داشت: به دلیل بارش سنگین برف محور مواصلاتی نورآباد - خرم آباد مسدود شده است.

وی با اشاره به مسدود شدن محور نور آباد - نهاوند نیز بیان داشت: این محور در گردنه «گاماسیاب» مسدود شده است.

فرماندار شهرستان دلفان در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت راههای روستایی این شهرستان نیز عنوان کرد: همچنان محورهای روستایی این شهرستان به دلیل بارش سنگین برف مسدود است و هنوز بازگشایی نشده اند.

طولابی بر ضرورت امداد رسانی در محورهای مواصلاتی شهرستان دلفان تاکید کرد و گفت: هرچه سریع تر باید با اقدامات لازم زمینه بازگشایی محورهای اصلی و روستایی این شهرستان برای تردد مسافران فراهم شود.

بنابر این گزارش، به دلیل بارش سنگین برف راه ارتباطی ۴۴۰ روستای شهرستان دلفان مسدود شده است.