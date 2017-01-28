۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۵۶

به دلیل بارش سنگین برف؛

محور نورآباد - خرم‌آباد بسته شد/جاده‌های روستایی همچنان مسدود است

دلفان - فرماندار شهرستان دلفان از مسدود شدن محور نورآباد - خرم آباد به دلیل بارش سنگین برف خبر داد.

جعفر طولابی در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به وضعیت محورهای مواصلاتی شهرستان دلفان در پی بارش برف سنگین اظهار داشت: به دلیل بارش سنگین برف محور مواصلاتی نورآباد - خرم آباد مسدود شده است.

وی با اشاره به مسدود شدن محور نور آباد - نهاوند نیز بیان داشت: این محور در گردنه «گاماسیاب» مسدود شده است.

فرماندار شهرستان دلفان در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت راههای روستایی این شهرستان نیز عنوان کرد: همچنان محورهای روستایی این شهرستان به دلیل بارش سنگین برف مسدود است و هنوز بازگشایی نشده اند.

طولابی بر ضرورت امداد رسانی در محورهای مواصلاتی شهرستان دلفان تاکید کرد و گفت: هرچه سریع تر باید با اقدامات لازم زمینه بازگشایی محورهای اصلی و روستایی این شهرستان برای تردد مسافران فراهم شود.

بنابر این گزارش، به دلیل بارش سنگین برف راه ارتباطی ۴۴۰ روستای شهرستان دلفان مسدود شده است.

کد مطلب 3889565

