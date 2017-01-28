  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشکده ها
۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۵۷

کلیپ تصویری؛

برجسته‌ترین چهره انسانیت آن است که کسی برای نجات دیگری به آتش رود

برجسته‌ترین چهره انسانیت آن است که کسی برای نجات دیگری به آتش رود

کلیپی از سخنان آیت الله جوادی آملی در مورد آتشنشان های شهید در ادامه قابل دریافت است.

دریافت 30 MB

به گزارش خبرگزاری مهر، کلیپی از سخنان آیت الله جوادی آملی در مورد آتشنشان های شهید از لینک بالا قابل دریافت است.

ایثار امر مقدسی است...

اگر کسی نگذارد آب یا سیل یا آتش به حیات یا مال یا حیثیت کسی آسیب برساند، او اهل بهشت است...

اگر جایی آتش روشن شده است، کسی این آتش را خاموش کرد، آتشنشان بود، نگذاشت شعله آتش به حریم دیگری سرایت کند، این اهل بهشت است ...

این روحیه را کربلا پروراند...

این گذشت را حسین‌بن‌علی (علیه السلام) به ما آموخت…

اهل بیت (علیهم السلام) به ما درس انسانیت می دهد...

بالاترین و برجسته‌ترین چهره انسانیّت آن است که کسی در آتش برود تا دیگری را نجات بدهد، تا نگذارد دیگری بسوزد...

رحمت خدا بر خاندان اینها ...

برکات دنیایی و آخروی الهی نصیب دودمان اینها...

سلام خدا بر ایثارگران!

کد مطلب 3889569

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها