به گزارش خبرگزاری مهر، کلیپی از سخنان آیت الله جوادی آملی در مورد آتشنشان های شهید از لینک بالا قابل دریافت است.

ایثار امر مقدسی است...

اگر کسی نگذارد آب یا سیل یا آتش به حیات یا مال یا حیثیت کسی آسیب برساند، او اهل بهشت است...

اگر جایی آتش روشن شده است، کسی این آتش را خاموش کرد، آتشنشان بود، نگذاشت شعله آتش به حریم دیگری سرایت کند، این اهل بهشت است ...

این روحیه را کربلا پروراند...

این گذشت را حسین‌بن‌علی (علیه السلام) به ما آموخت…

اهل بیت (علیهم السلام) به ما درس انسانیت می دهد...

بالاترین و برجسته‌ترین چهره انسانیّت آن است که کسی در آتش برود تا دیگری را نجات بدهد، تا نگذارد دیگری بسوزد...

رحمت خدا بر خاندان اینها ...

برکات دنیایی و آخروی الهی نصیب دودمان اینها...

سلام خدا بر ایثارگران!