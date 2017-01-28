به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر، محمود حسنی توابع مدیر سازمان دانش آموزی استان بوشهر با اشاره به برگزاری هفتمین انتخابات دوره مجامع اعضاء دانش آموزی افزود: این مرحله از انتخابات، پنجمین دوره مجامع مربیان، سومین دوره مجامع مدرسین و اولین دوره مجامع پیشکسوتان سازمان دانش آموزی بود که با حضور دبیران هیئت اجرایی شهرستان‌ها و مناطق برگزار شد.

محمود حسنی توابع با بیان این که در این انتخابات اعضای هیات اجرایی استان مشتمل بر ۳ نفر شامل دبیر، جانشین دبیر و منشی مشخص شدند اضافه کرد: نفرات برگزیده به مدت ۲ سال عضو هیات اجرایی استان خواهند بود.

دبیر هر کدام از گروه ها به تفکیک جنسیت به عنوان نماینده استان به مرحله کشوری حضور خواهند داشت.