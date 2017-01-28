۸۰۰۰ تن کیوی از باغداران تنکابن تحویل گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ارشدی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری تنکابن اظهار داشت: فعال بودن غرب مازندران در بخش کشاورزی، برنامه‌ریزی و ترسیم افقی روشن از سوی دولتمردان را برای این صنعت، بیش‌ازپیش ضروری کرده است.

ارشدی افزود: در پی خرید تضمینی مرکبات درجه ۳ صنعت و خرید حمایتی بیش از ۸ هزار تن کیوی از باغداران تحویل و به کارخانه‌های چناران، شاهرود و ارومیه حمل شد و هزار و ۷۰۰ تن مرکبات نیز خریداری و به کارخانه‌های ان سی سی تحویل داده شد.

رئیس اداره تعاون روستایی ادامه داد: با استان‌های سمنان و کردستان هم قراردادی جهت تأمین مرکبات شب عید منعقدشده و حدود ۱۸۰۰ تن مرکبات شب عید از محل ذخیره‌سازی به استان سمنان حمل شد.