خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها- عبدالرضا میرزاپور زهابی*: طرح پرداخت اوراق خزانه اسلامی به‌جای مطالبات یکی از بدترین طرح‌های دولت بوده که باعث بی‌انضباطی در فرآیند شروع تا پایان یک طرح عمرانی می‌شود.

دولت با پرداخت اوراق به پیمانکاران در سررسید چندماهه و خرید همان اوراق با کسر درصدهایی بابت فروش قبل از سررسید، به‌نوعی، به پدیده دلالیسم دولتی ورود پیداکرده و این پدیده در قیمت‌های پیشنهادی پیمانکاران بسیار مثمر ثمر بوده و شرکت‌های پیمانکار حدود ۲۰ درصد پلوس( افزایش قیمت) را برای فروش قبل از سررسید این اوراق به پیشنهاد قیمت باید اضافه کنند.

از طرفی پیمانکاران باید به‌نوعی سرمایه‌گذار باشند و بتوانند حداقل ۵۰ درصد یک پروژه را به اتمام برسانند و این باعث ورود برخی پیمانکاران شبه‌دولتی به کارهای عمرانی می‌شود.

پیمانکاران متوسط و شرکت‌هایی هم که تاکنون با دریافت پیش‌پرداخت نسبت به شروع کار اقدام کرده‌اند ازاین‌پس باید به فکر یک شغل جدید باشند چراکه عوامل کارگاه و کسبه فقط پول نقد می‌گیرند و کسی اوراق اسلامی را قبول ندارد.

با این کار فاتحه کار عمرانی و پیمانکاری را باید خواند چراکه ادامه کار یعنی ورشکستگی و زندان.

حال در استان لرستان که به علت نبود شغل، فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی میل به ثبت شرکت عمرانی برای ایجاد شغل می‌کنند و با امید دریافت پیش‌پرداخت از کارفرما به دنبال سروسامان دادن و تشکیل خانواده هستند ،با ارائه این اوراق به کدام سمت هدایت می‌شوند؟

* مهندس عمران و کارشناس امور شهری