شعار روز جهانی تالاب ها اعلام شد/ تالاب ها برای کاهش بلایای طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر، آرزو اشرفی زاده در نشست خبری روز جهانی تالاب ها اعلام کرد: هر سال در مراسم روز جهانی تالاب ها شعاری تعیین می شود که امسال این شعار «تالاب ها برای کاهش خطر بلایای طبیعی» یا Wetland for disaster risk reduction انتخاب شده است.

وی اضافه کرد: به دلیل اثراتی که تالاب ها در کاهش ریزگردها، طوفان ها و بلایای طبیعی دارند و به دلیل این تم و شعار امسال روز جهانی تالاب ها مراسم اصلی امسال در اهواز برگزار می شود که شرکت آب و برق خوزستان نیز در توافقنامه ای با سازمان محیط زیست از این موضوع اعلام حمایت کرد و قرار شد مراسم آنجا برگزار شود.

اشرفی زاده افزود: در تمام استانها نیز طبق روال سالهای گذشته برنامه های مربوط برگزار خواهد شد و سمن ها برنامه هایی در راستای ارتقاء سطح آگاهی برگزار خواهند کرد.

به گفته وی، مراسم اصلی در اهواز بیشتر با هدف ارتقاء آگاهی سطوح بالای کشور و با حضور مقامات از جمله معصومه ابتکار، نمایندگان مجلس، سفرا، گری لوئیس نماینده سازمان ملل و مقامات دیگر برگزار خواهد شد.

رئیس گروه تالاب ها تاکید کرد: طبق روال سالهای گذشته، قهرمان تالاب هم در ۳ سطح اجرایی، پژوهشی و مشارکت های مردمی از بین کسانی که فعالیتهایشان را برای دبیرخانه فرستاده باشند انتخاب شده و از آنها تقدیر به عمل خواهد آمد.

وی تصریح کرد: امسال محیط بان نمونه تالابی را هم خواهیم داشت که از ۳ محیط بان که زحمات شایانی در حفاظت از تالاب ها متقبل می شوند، تقدیر خواهیم کرد و این روال در سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

اشرفی زاده تاکید کرد: هر سال مراسمی را هم خود کنوانسیون در سطح جهانی برگزار می کند که در قالب مسابقه عکاسی از تالاب ها است و جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله می توانند از چهاردهم بهمن تا دوازدهم اسفند در آن شرکت کنند و عکس های خود از تالابها را به سایت کنوانسیون بفرستند و برنده شوند. جایزه آن هم سفر به یکی از تالاب های مهم بین المللی جهان خواهد بود.

وی تاکید کرد: تلاش می کنیم تا روز جهانی تالاب ها، پرتال تالاب های کشور را هم بارگزاری کنیم که بانک اطلاعاتی تالاب های کشور خواهد بود و امیدواریم دست کم خود پرتال را برسانیم و داده ها کمتر به آن اضافه شود.

اشرفی زاده خاطرنشان کرد: ۴۲ نوع تالاب در سطح جهان تعریف شده که ۴۱ نوع آن غیر از توندرا در این هست. امسال با توجه به اهمیت و تکرار فجایع طبیعی که نه فقط ریزگردها در ایران، بلکه در جهان ۲ برابر شده است، این شعار برای روز جهانی انتخاب شده و به گزارش سازمان ملل متحد، ۹۰ درصد خطرات طبیعی مرتبط با آب بوده است که امیدواریم با این تم کارهای خوبی انجام شود.