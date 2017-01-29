بحران کم آبی در کمین ۱۱ شهر هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آب و فاضلاب شهری هرمزگان، جواد منصوری با اشاره به اینکه هرمزگان دارای جمعیتی بالغ بر یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است، گفت: این شرکت ۳۷ شهر با جمعیتی حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر را تحت پوشش خدمات خود دارد.

وی افزود: نیاز آبی کل استان چهار هزار ۴۰ لیتر برثانیه معادل ۱۲۷ میلیون متر مکعب آب در طول یک سال است و این در حالیست که امسال میانگین تولید آب سه هزار و ۴۴۸ لیتر بر ثانیه معادل ۱۰۹ میلیون متر مکعب بوده که پاسخگو ی نیاز آبی استان نبوده و ۶۰۰ لیتر بر ثانیه کمبود آب داریم.

قائم مقام مدیر عامل آبفای هرمزگان با اشاره به استمرار ۱۷ ساله خشکسالی در استان ، گفت: در حال حاضر ۱۱ شهر شامل؛ بندرعباس، خمیر، تازیان پایین، سیریک، رویدر، بستک، جناح، فرامرزان، سردشت، گوهران و گروک از مجموع ۳۷ شهر استان در شرایط بحران کم آبی قرار دارند.

منصوری تاکید کرد: در حال حاضر در شهرهایی که با بحران کم آبی روبرو هستند، تمهیداتی در قالب برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در نظر گرفته شده است، به طوری که در برخی شهرها مانند شهرهای لنگه و کنگ با احداث آب شیرین کن ، سال هاست که کمبود آب نداریم و همچنین جزایر استان که هم اکنون با استفاده از تکنولوژی شیرین سازی آب دریا از منابع آبی پایداری برخوردارند.

قائم مقام مدیر عامل آبفای هرمزگان ادامه داد: در بخش های مرکزی و غرب استان تلاش داریم با احداث آب شیرین کن و در شرق استان نیز با اجرای طرح های انتقال آب، ثبات و پایداری منابع آبی را دراین بخش ها تامین کنیم.

وی افزود: در شهرهای بستک و جناح نیز، کف شکنی چاه ها، حفر چاه های جدید، احداث آبشیرین کن ۱۰ هزار متر مکعبی چارک و همچنین احداث خط انتقال آن به بستک را در دست اجرا داریم که پیش بینی می شود با احداث پروژه آبشیرین کن توسط بخش خصوصی در قالب یک برنامه بلند مدت، ایجاد منابع آبی پایدار در کل منطقه غرب یا شهرستان بستک محقق شود.