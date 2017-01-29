دوره های آموزشی حقوق شهروندی برای کارمندان هرمزگان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری هرمزگان، منصور اخلاقی پور در نشست ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان استان هرمزگان اظهار داشت: هماهنگی لازم با مرکز آموزش و پژوهش جهت برگزاری کلاس های آموزشی حقوق شهروندی ویژه کارمندان دستگاه های اجرایی انجام شده و از ادارات می خواهیم آمادگی خود را برای شرکت کارمندانشان در این دوره ها اعلام کنند.

وی افزود: این کلاس ها در قالب یک دوره آموزشی در راستای رعایت بیش از پیش حقوق شهروندی، حریم امنیت عمومی و نحوه برخورد با ارباب رجوع جهت ارتقای اطلاعات و آگاهی کارمندان دولت در این زمینه ها برنامه ریزی و برگزار می شود که در پایان به شرکت کنندگان گواهینامه ای اعطا می شود که در نمرات ارزشیابی پرسنلی آنها تاثیرگذار خواهد بود.

وی با تاکید بر استفاده از ابزار مختلف در راستای اشاعه حقوق شهروندی، یادآور شد: منشور حقوق شهروندی توسط رئیس جمهور ابلاغ شده که دستگاه های اجرایی می بایست در راستای این منشور و با بهره گیری از مفاد آن در دوره های زمانی متناوب پیامی فرهنگی را تهیه و در محیط دستگاه خود نصب کنند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان افزود: روابط عمومی هر دستگاه پیشانی آن دستگاه است که می تواند از آن نمایی زیبا و یا برعکس را برای مردم به نمایش بگذارد که می بایست با تقویت جایگاه این واحد در راستای اطلاع رسانی بهتر گام برداریم.

وی تصریح کرد: اطلاع رسانی خدمات قابل ارائه و شفاف سازی عملکرد دستگاه برای مردم یکی از وظایف مهم روابط عمومی هاست که می تواند در افزایش رضایت عمومی از آن دستگاه تاثیر بسزایی داشته باشد.