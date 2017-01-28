مسابقات فوتبال ساحلی زیر گروه کشور در سیریک برگزار می شود

نقی صیادی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: این مسابقات از عصر نهم بهمن به مدت پنج روز با میزبانی شهر گروگ در شهرستان سیریک و در زمین ساحلی این شهر برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه برای اولین دوره است که مسابقات فوتبال ساحلی در شهر گروگ برگزار می شود عنوان کرد: با توجه به اینکه شهرستان سیریک از ساحل زیبا و ماسه ای خوبی برخوردار است، می تواند بعنوان پایلوت ورزشی فوتبال ساحلی در کشور مطرح شود.

صیادی گفت: سیریک دارای استعدادها و پتانسیل های بالایی در ورزشهای ساحلی است، که می توان در راستای ورزش شهرستان بکار برد.

وی اضافه کرد: فوتبال ساحلی یکی از رشته های موفق ورزشی است که با توجه به استعدادها و پتانسیل موجود در سیریک، می توان با برنامه ریزی دقیق این رشته را به جایگاه اصلی و بین المللی رساند.

وی افزود: تمام مسئولان و ورزشکاران برای برگزاری هر چه باشکوه تر این مسابقات آمادگی خود را اعلام کرده اند و به دنبال این هستند که میزبان خوبی برای ورزش و ورزشکاران ساحلی کشورمان باشند.

وی با تاکید بر اینکه شهرستانهای ساحلی بدنبال تشکیل تیم و باشگاه فوتبال ساحلی برای شهرستان خود باشند، بیان داشت: هیئت فوتبال ساحلی هرمزگان با آموزش بازیکن و ساماندهی تیم ها، چتر حمایتی خود بر سر بازیکنان فوتبال ساحلی را بیشتر می کند.