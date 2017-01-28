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۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۰۸

در راستای تامین سلامت شهروندان؛

طرح ضربتی جمع‌آوری و معدوم‌سازی روغن زیتون پوماس در بوشهر اجرا شد

طرح ضربتی جمع‌آوری و معدوم‌سازی روغن زیتون پوماس در بوشهر اجرا شد

بوشهر - در راستای ممنوعیت عرضه توزیع و فروش گسترده روغن های زیتون پوماس، طرح ضربتی معدوم سازی توسط بازرسین بهداشت محیط مرکز بهداشت بوشهر اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان بوشهر، مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت بوشهر اعلام کرد: با استناد به اعلام سازمان استاندارد کشور و پیگیری وزارت بهداشت و درمان درخصوص واردات روغن زیتون پوماس و نظر به اینکه این محصول دارای فرآیند نامناسب در پالایش و اسیدیته آزاد بیش از حد استاندارد بوده، به لحاظ سلامت غذایی نامطلوب تشخیص داده شده است.

زهرا کمال افزود: به لحاظ حساسیت و امنیت مواد غذایی، بازرسین بهداشت محیط و حرفه‌ای همه مراکز فروش را با هدف تامین سلامت شهروندان پایش می‌کنند که در این راستا محصولات غذایی وارداتی مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته و رصد می‌شوند.

وی تصریح کرد: برنامه طرح ضربت جمع‌آوری و معدوم سازی روغن زیتون پوماس (POMACE) در سطح شهرستان بوشهر توسط بازرسین بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان به همراه کارشناسان صنعت، معدن و تجارت، قاچاق کالا و ارز، ماموران اماکن نیروی انتظامی شهرستان اجرا شد و مقادیری از محصول مذکور جمع آوری شد.

کمال اضافه کرد: برنامه جمع آوری روغن زیتون پوماس کماکان در دستور کار است و با متخلفین طبق قانون برخورد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: سامانه تلفنی ۱۹۰ برای شکایات و اعلام مشکلات بهداشتی شهروندان به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگو است.

کد مطلب 3889627

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