به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان بوشهر، مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت بوشهر اعلام کرد: با استناد به اعلام سازمان استاندارد کشور و پیگیری وزارت بهداشت و درمان درخصوص واردات روغن زیتون پوماس و نظر به اینکه این محصول دارای فرآیند نامناسب در پالایش و اسیدیته آزاد بیش از حد استاندارد بوده، به لحاظ سلامت غذایی نامطلوب تشخیص داده شده است.

زهرا کمال افزود: به لحاظ حساسیت و امنیت مواد غذایی، بازرسین بهداشت محیط و حرفه‌ای همه مراکز فروش را با هدف تامین سلامت شهروندان پایش می‌کنند که در این راستا محصولات غذایی وارداتی مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته و رصد می‌شوند.

وی تصریح کرد: برنامه طرح ضربت جمع‌آوری و معدوم سازی روغن زیتون پوماس (POMACE) در سطح شهرستان بوشهر توسط بازرسین بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان به همراه کارشناسان صنعت، معدن و تجارت، قاچاق کالا و ارز، ماموران اماکن نیروی انتظامی شهرستان اجرا شد و مقادیری از محصول مذکور جمع آوری شد.

کمال اضافه کرد: برنامه جمع آوری روغن زیتون پوماس کماکان در دستور کار است و با متخلفین طبق قانون برخورد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: سامانه تلفنی ۱۹۰ برای شکایات و اعلام مشکلات بهداشتی شهروندان به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگو است.