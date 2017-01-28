دیدار مسئولان دانشگاه امیرکبیر با روسای ۴ دانشگاه عراقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سیداحمد شوشتری افزود: در روز اول این سفر با وزیر علوم کشور عراق دیدار داشتیم که در این دیدار موضوعات کلی همکاری علمی و آموزشی مشترک میان دو کشور عراق و ایران و به خصوص دانشگاه صنعتی امیرکبیر مطرح شد.

وی افزود: در این دیدار گزارشی از نحوه پذیرش و ادامه تحصیل دانشجویان عراقی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر ارائه شد و مورد توجه وزیر علوم عراق قرار گرفت.

مدیر برنامه های مشترک بین الملل دانشگاه امیرکبیر در حوزه آسیا و آفریقا تاکید کرد: با هماهنگی های بعمل آمده با وزارت علوم سعی شده است تا فرآیند پذیرش و ادامه تحصیل دانشجویان عراقی در دانشگاه های ایران بویژه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تسهیل شود.

شوشتری عنوان کرد: همچنین وزیر علوم کشور عراق تاکید داشت تا تعدادی از اساتید دانشگاه های این کشور برای شرکت در دوره‌های تخصصی کوتاه مدت و کارگاه های آموزشی به دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعزام شوند.

وی افزود: براین اساس قرار شد تا تعداد ۱۰۰ نفر از اساتید این کشور طی دو دوره یک ماهه به دانشگاه صنعتی امیرکبیر سفر کنند.

بازدید مسئولان دانشگاه صنعتی امیرکبیر از دانشگاه بغداد

مدیر برنامه های مشترک بین الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه آسیا و آفریقا با اشاره به بازدید مسئولان این دانشگاه از دانشگاه بغداد گفت: در این بازدید یک تفاهم نامه، یک قرارداد و یک الحاقیه مالی میان دو رئیس دانشگاه امضا و مقرر شد کمیته کاری مشترک برای پیگیری امور قرارداد منعقد شده تشکیل شود.

شوشتری عنوان کرد: قرار شد تا دانشگاه بغداد و دانشگاه صنعتی امیرکبیر دوره مشترک کارشناسی ارشد برگزار کنند.

برگزاری دوره مشترک میان دانشگاههای صنعتی امیرکبیر و تکنولوژی بغداد

وی تاکید کرد: هیات اعزامی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر از دانشگاه تکنولوژی بغداد بازدید کردند و در این دیدار قرارداد، تفاهم نامه و الحاقیه مالی میان طرفین امضا شد.

مدیر برنامه های مشترک بین الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه آسیا و آفریقا خاطرنشان کرد: قرار است میان این دو دانشگاه دوره های مشترک کارشناسی ارشد در رشته های مورد علاقه طرفین برگزار شود.

شوشتری افزود: در این سفر همچنین با مسئولان دانشگاه الفرات الاوسط نیز دیدار داشتیم که در این دیدار تفاهم نامه، قرارداد و الحاقیه مالی مابین طرفین به امضا رسید.

وی گفت: همچنین قرار است دوره مشترک کارنشاسی ارشد نیز میان این دو دانشگاه برگزار شود.

بازدید مسئولان دانشگاه صنعتی امیرکبیر از دانشگاه بابل

مدیر برنامه های مشترک بین الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه آسیا و آفریقا اظهار داشت: با دانشگاه بابل نیز تفاهم، قرارداد و الحاقیه مالی منعقد شد.

شوشتری تاکید کرد: همچین مسئولان دانشگاه بابل درخواست برگزاری کنفرانس مشترک میان دانشکده فنی این دانشگاه و دانشکده معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر را داشتند که قرار شد کمیته ای برای پیگیری موضوع انتخاب شود.

وی گفت: در این سفر جلسه ای در سفارت جمهوری اسلامی ایران با حضور نماینده وزیر علوم عراق و رایزن فرهنگی سفارت ایران برگزار شد که در این جلسه نیز مسئول عراقی درخواست اعزام دو گروه ۵۰ نفری از مربیان شاغل در دانشگاه های کشور عراق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر را داشتند که این درخواست مورد موافقت هیات اعزامی قرار گرفت.