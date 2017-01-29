به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد مرکزی خبر، مسعود کرباسیان گفت: سازمان جهانی گمرک سال ۲۰۱۷ را به عنوان سال تحلیل داده و مدیریت مرزی مؤثر نامگذاری کرده که در واقع ادامه شعار سال ۲۰۱۶ یعنی گمرک دیجیتال حرکت به جلو است.

وی افزود: وجه مشترک این دو شعار را می‌توان استفاده هر دو آنها از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی دانست که به طور روزافزون در جوامع مختلف بشری در حال گسترش است.

کرباسیان اظهار داشت: تأکید مستمر سازمان جهانی گمرک به عنوان یکی از مهم‌ترین متولیان توسعه تجارت در جهان بر مدرنیزاسیون گمرکات عضو، حاکی از اهمیت تغییر رویکرد و استراتژی تجارت از حالت‌های سنتی و قدیمی به سمت استفاده از تکنولوژی‌های مدرن اطلاعات و ارتباطات و همچنین نقش‌آفرینی تجارت در عرصه اقتصاد جهانی است.

وی گفت: سال ۲۰۱۶ که پایان آن حدود یک ماه با روز جهانی گمرک فاصله دارد، برای گمرک جمهوری اسلامی ایران در مجموع سال پرباری بود و گمرک در این سال توانست به بخش‌های دیگری از اهداف خود در زمینه گمرک دیجیتال جامه عمل بپوشاند.

کرباسیان اظهار داشت: عملکرد گمرک را در یک سال گذشته می‌توان در دو بخش مورد ارزیابی قرار داد که بخش نخست به مناسبات بیرونی و روابط خارجی گمرک اختصاص دارد که شامل دیدار و گفت‌وگو با مقامات گمرکی کشورهای خارجی است؛ بر این اساس، سفر تعداد قابل توجهی از مسئولان گمرکی کشورهای مختلف مانند چین، روسیه، ترکیه، جمهوری آذربایجان به ایران که در فضای ایجاد شده پس از برجام صورت گرفت منجر به حصول توافق‌های بسیار خوبی برای توسعه همکاری‌های گمرکی و تجاری شد.

وی گفت: در این زمینه تفاهم‌نامه‌هایی به امضا رسید که به تدریج در آینده اجرایی خواهد شد و راه‌اندازی دروازه مشترک مرزی بین گمرک ایران با گمرکات ترکیه، جمهوری آذربایجان و یکی دو کشور دیگر بخشی از توافق‌های صورت گرفته که بهبود وضعیت و افزایش تبادلات تجاری فی‌مابین را در پی داشته است.

کرباسیان گفت: راه‌اندازی کریدور سبز گمرکی بین ایران و روسیه که قرار است تسهیلات خوبی را برای تجار و بازرگانان ایرانی فراهم کند و تا حدود ۱۵ درصد کاهش عوارض گمرکی برای آنان به دنبال داشته باشد، فصل تازه‌ای از همکاری‌های گمرکی و تجاری بین ایران و روسیه را خواهد گشود.

وی تاکید کرد: در همین بخش برگزاری هفتمین اجلاس رؤسای گمرکات عضو اکو در تهران را باید از موفقیت‌های گمرک در سال ۲۰۱۶ به حساب آورد که شرکت رؤسای گمرکات کشورهای عضو در آن در مقایسه با اجلاس‌های گذشته کم‌سابقه بود و مهمتر از آن حضور قائم‌مقام سازمان جهانی گمرک پس از سال‌های طولانی در این اجلاس و بازتاب وسیع آن در سطح گمرکات دنیا بود که باعث ارتقای جایگاه گمرک کشورمان در بین کشورهای خارجی شد.

کرباسیان افزود: انتخاب گمرک ایران از سوی مرکز اداره روابط منطقه‌ای سازمان جهانی گمرک (رایلو) به عنوان سومین کشور مبارزه با قاچاق مواد مخدر توفیق بزرگ دیگری است که به همراه سایر موفقیت‌های گمرک در این بخش خوشحالی و خشنودی مدیران و کارکنان شریف گمرک را به دنبال داشته است.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: اما بخش دوم که به فعالیت‌های اجرایی گمرک مربوط می‌شود، نشان‌ دهنده موفقیت این سازمان در توسعه و تکمیل سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی است که همچنان به عنوان مهم‌ترین محور فعالیت گمرک مورد توجه بوده و تا رسیدن به وضعیت ایده‌آل ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: بهره‌برداری از سامانه‌های جدید الکترونیکی توانایی گمرک را در انجام وظایف محوله و ارائه خدمات مطلوب‌تر به صاحبان کالا به نحو بارزی افزایش داده و اکنون به جرأت می‌توان گفت هیچ فعالیت اجرایی در رویه‌های واردات، صادرات و ترانزیت در گمرک نیست که خارج از سامانه‌های الکترونیکی انجام شود.

کرباسیان گفت: این موضوع از چند جهت حائز اهمیت است و مزایایی برای تجارت خارجی اقتصاد کشور به همراه دارد که مهم‌ترین آن شفاف‌سازی تجارت و افزایش سطح سلامت اداری در گمرک و سایر بخش‌های وابسته است.

وی افزود: در حال حاضر از مرحله ورود کالا به گمرک و حتی قبل از آن تا مرحله ترخیص و توزیع کالا در بازار همه اطلاعات و مشخصات کالا به وضوح و با دقت زیاد به شکل آنلاین در سامانه جامع امور گمرکی ثبت می‌شود و از آنجا که تمام مراحل و تشریفات ترخیص کالا چه در رویه واردات و چه صادرات و ترانزیت به صورت سیستمی انجام می‌شود، اطلاعات و آمارهای گمرکی با اطمینان کامل می‌تواند پایه تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های صحیح اقتصادی در کشور قرار گیرد، چیزی که در طول سال‌های طولانی گذشته جای خالی آن کاملاً احساس می‌شد.

رئیس گمرک ایران گفت: یکی دیگر از مزایای گمرک الکترونیکی که در واقع حاصل شفافیت عملیات تجاری بوده، افزایش درآمدهای گمرکی است.

وی افزود: مقایسه درآمد گمرک در سال ۹۵ با سال گذشته رشدی معادل ۴۰ درصد را نشان می‌دهد که یکی از دلایل مهم آن عدم امکان کم‌اظهاری و ارزش‌گذاری صحیح و واقعی کالاها از طریق سامانه TSC است. در گمرک شرایطی ایجاد شده مشخصات کامل کالا از مبدأ فروشنده دریافت و اطلاعات مربوط به ردیف‌های تعرفه به طور مستقیم در بانک اطلاعات تجاری گمرک ثبت می‌شود.

کرباسیان گفت: در همان حال ارزش‌گذاری کالا از طریق سامانه TSC در کوتاه‌ترین زمان صورت می‌گیرد و سپس ارزیابی کالا توسط سیستم کارشناسی متمرکز و بدون حضور صاحبان کالا و اطلاع آنها از هویت کارشناسان انجام می‌شود و با راه‌اندازی سامانه هوشمند درب خروج کالا با نظارت کامل دقیق از گمرک ترخیص می‌شود.

وی افزود: این چرخه کامل عملیاتی به همراه بازبینی فرآیندهای انجام شده در درب خروج و در صورت نیاز حسابرسی پس از ترخیص، امکان هرگونه سوءاستفاده و تخلف گمرکی را از بین برده و جایگاه گمرک را در بحث سلامت اداری و جلوگیری از فساد ارتقا داده است.

کرباسیان گفت: پیش از راه‌اندازی سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی دسترسی به آمار و اطلاعات گمرکی بسیار دشوار و زمان‌بر بود و همچنین تبادل آن با سازمان‌های همجوار به سختی صورت می‌گرفت، اما در حال حاضر همه سازمان‌های دخیل در امر تجارت می‌توانند در لحظه و به صورت برخط از این اطلاعات استفاده کنند و همین اطلاعات طی ماه‌های گذشته سبب کشف صدها تن کالای قاچاق شده است