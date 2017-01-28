به گزارش خبرنگار مهر، رسول جزینی پیش از ظهر شنبه در یکصد و شصت و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه هفته گذشته دولتمردان باید بیش از گذشته نسبت به شرایط معیشتی مردم بیش از گذشته توجه داشته باشند، اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که بسیاری از اقشار مردم به دلیل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و غلط برخی از مسئولان دچار این شرایط شده‌اند.

وی با بیان اینکه خشکی زاینده رود دردی بر اصفهان گذاشته که هیچگاه درمان نمی‌شود، افزود: رفت و آمدهای زنده‌رود مسکِّنی است که دیگر اثر نمی‌کند و و گرد و غبار گاوخونی نیز اصفهان را به پایتخت ام اس و سرطان ایران تبدیل کرده است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: رودخانه زاینده رود دارای قدمتی چهار هزار ساله و سند حق‌آبه است و این در حالی است که تاسف خوردن‌ها جای هر گونه اقدام جدی برای احیای دائمی این رودخانه را گرفته است.

وی همچنین با اشاره به اینکه اخیراً هجمه‌های سازمان‌دهی شده علیه ورزشکاران حاضر در شوراهای اسلامی شهرهای مختلف، گفت: در این راستا باید توجه داشته باشیم که قهرمانان با رای مردم به شوراها و یا نهادهای تصمیم‌گیرنده راه یافته‌اند و امروز آقایانی به عضویت این اعضا شکایت دارند.