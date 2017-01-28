ابراهیمی فینالیست شد/ صادق زاده و موسوی در رده بندی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های بین المللی کشتی جام ایوان یاریگین روسیه از دیروز در شهر کراسنویارسک روسیه آغاز شده که امروز در مسابقات روز دوم، چهار نماینده کشورمان به مصاف حریفان خود رفتند.

بر این اساس محمد جواد ابراهیمی در وزن ۸۶ کیلوگرم با غلبه بر تمامی حریفان فینالیست شد، جابر صادق زاده و سید رضا موسوی در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به دیدار رده بندی رسیدند. همچنین ایمان صادقی در وزن ۶۱ کیلوگرم نیز از دور رقابت ها کنار رفت.

نتایج کشتی گیران کشورمان تا این مرحله از رقابت‌ها به شرح زیر است:

در وزن ۸۶ کیلوگرم محمدجواد ابراهیمی پس از استراحت در دور نخست در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر صفر نیام بایار باتار از مغولستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۴ بر ۴ از سد شامیل کودیاماگمدوف قهرمان اروپا (۲۰۱۶) از روسیه گذشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. ابراهیمی در این مرحله مقابل ولادیسلاو والیف از روسیه با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید و راهی دیدار فینال شد. حریف وی در این دیدار دارن کوراگلیف از روسیه است.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم که کشورمان دو نماینده دارد، جابر صادق زاده پس از استراحت در دور اول در دور دوم مقابل باتراز گاجیف از روسیه با نتیجه ۲ بر ۲ و ضربه فنی به پیروزی رسید. وی در دور بعد نیز با نتیجه ۵ بر ۴ از سد شامیل خاکیف از روسیه گذشت اما در مرحله نیمه نهایی مقابل آلان خوگایف از روسیه با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب شد و راهی دیدار رده بندی شد.

سید رضا موسوی دیگر نماینده کشورمان در این وزن نیز در دور اول با نتیجه ۴ بر ۳ آتساماز گازایف از روسیه را شکست داد. وی در دور بعد نیز با نتیجه ۷ بر صفر از سد اسداله ابراگیموف از روسیه گذشت. موسوی در مرحله یک چهارم نهایی مقابل بالدان سیژیپوف از روسیه با نتیجه ۵ بر ۴ به پیروزی رسید وی در مرحله نیمه نهایی مقابل آنزور بولتوکایف دارنده مدال برنز جهان و قهرمان اروپا (در وزن ۹۷ کیلوگرم) از روسیه با نتیجه یک بر یک شکست خورد و به دیدار رده بندی رفت.

در وزن ۶۱ کیلوگرم ایمان صادقی پس از استراحت در دور اول در دور دوم مقابل ژوگلیا از روسیه با نتیجه ۱۱ بر صفر شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد مقابل بولات باتویف هموطن خود، صادقی از دور رقابت ها کنار رفت.

در روز نخست این رقابت‌ها نیز رضا اطری آزادکار وزن ۵۷ کیلوگرم ایران پس از شکست مقابل رستم آمپار از روسیه حذف شد.

فردا و در روز پایانی این مسابقات نیز محمدمهدی یگانه جعفری در وزن ۶۵ و حسین رمضانیان در وزن ۹۷ کیلوگرم به مصاف حریفان خود می روند.