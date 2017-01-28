برنامه دولت برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری در مراسم جایگزینی ۴۰ هزار دستگاه تاکسی فرسوده اظهار داشت: اضافه شدن ۴۰۰ واگن جدید به ناوگان متروی کشور برنامه‌ریزی شده و علاوه بر این برای اسقاط خودروهای سنگین اعتبار بانکی ۲۲ هزار میلیارد ریالی پیش‌بینی شده است تا با حداقل سود در اختیار مردم قرار بگیرد.

این مقام مسئول اظهار کرد : برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی کشور جهت استفاده از ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو، تأییدیه‌های دولت حاضر شده و گام‌های اولیه برداشته شده است.

وی ادامه داد: برای جایگزینی ۱۷ هزار دستگاه اتوبوس فرسوده دیزلی درون شهری مقدمات کار انجام شده و علاوه بر این برای جایگزینی ۶۵ هزار دستگاه کامیون و کشنده بالای ۱۰ تن و با سن بیش از ۳۵ سال برنامه‌ریزی‌هایی در دولت صورت گرفته است.

وی همچنین از امضای قرارداد نوسازی هزار و ۶۰۰ دستگاه اتوبوس بین شرکت‌های سازنده و شهرداری خبر داد و گفت: اقداماتی برای اسقاط یکهزار و ۱۰۰ دستگاه مینی‌بوس فرسوده در تهران نیز به نتیجه نهایی رسیده و برای نوسازی ۲۰ هزار دستگاه وانت فرسوده نیز ثبت‌نام‌ها در حال انجام است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه برای استفاده از خودروهای برقی در کشور نیز برنامه‌هایی تبیین شده است، گفت: این برنامه‌ها در قالب برنامه ششم و با همکاری وزارت صنعت، ‌ سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت اجرایی خواهد شد.