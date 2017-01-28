۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۰۳

طبق رای کمیته تجدید نظر والیبال؛

دیدار هاوش گنبد و شهرداری تبریز تکرار می‌شود

کمیته تجدید نظر فدراسیون والیبال پس از بررسی مجدد پرونده دیدار دو تیم هاوش گنبد و شهرداری تبریز رای به دیدار مجدد این تیم ها داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پانزدهم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های مردان ایران جام «شهدای منا» روز یکشنبه ۱۲ دیماه با ۶ دیدار پیگیری شد.

تیم های هاوش گنبد و شهرداری تبریز نیز در چارچوب دیدار این هفته در سالن المپیک گنبد به مصاف یکدیگر رفتند که این مسابقه در ست چهارم به دلیل پرتاب اشیا از سوی تماشاگران به داخل زمین ناتمام ماند.

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال ۲۰ دیماه به پرونده این مسابقه رسیدگی کرد و رای به شکست فنی هاوش گنبد (سه بر صفر در سه ست ۲۵ بر صفر) مقابل شهرداری تبریز داد.

پس از اعتراض باشگاه هاوش گنبد نسبت به این رای، کمیته تجدید نظر فدراسیون والیبال به ریاست محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال و کمیته تجدید نظر با حضور احمدی مدیرکل دفتر بازرسی وزارت ورزش و جوانان، مبینی معاون دفتر امور مشترک فدراسیون ها و باشگاه ها، منوچهر پورحسن کارشناس ورزشی و آشنا به امور والیبال و مهین انصاری کارشناس حقوقی برگزار شد.

در نهایت پس از بحث و تبادل نظر درباره این پرونده و بازبینی فیلم مسابقه و ارائه گزارش داور اول مسابقه، کمیته تجدید نظر به اتفاق آراء رای به تجدید این مسابقه در تهران و بدون حضور تماشاچی داد.

بر اساس اعلام سازمان لیگ فدراسیون والیبال، دیدار دو تیم هاوش گنبد و شهرداری تبریز ساعت ۱۶ روز یکشنبه ۱۷ بهمن ماه در خانه والیبال تهران برگزار خواهد شد.

