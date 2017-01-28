عربستان صادرات نفت خود به ژاپن را کاهش نمی دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، «عابد السعدون» معاون وزیر نفت عربستان سعودی در گردهمایی سمپوزیم صنعت نفت در توکیو اعلام کرد، صادرات نفت خام خود را به ژاپن کاهش نخواهیم داد و توافق اخیر اوپکی ها و غیراوپکی ها مبنی بر کاهش تولید بر تعهدات ما به ژاپن تاثیر نخواهد گذاشت.

همچنین میزان صادرات نفت عربستان سعودی به ژاپن در سال ۲۰۱۵ میلادی ۱.۱۳ میلیون بشکه در روز گزارش شده که این رقم معادل ۳۳.۵ درصد از کل واردات نفت خام ژاپن محسوب می شود.

بر همین اساس، عربستان اعلام کرد که تولید نفت این کشور در ماه دسامبر سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۰ میلیون و ۴۷۰ هزار بشکه در روز بوده و در ماه جاری میلادی تولید خود را کمی کاهش داده است.

البته شرکت دولتی نفت «آرماکو» عربستان، صادرات نفت به پالایشگاه های هندی و نیز کشورهای آسیایی جنوب شرق را در ماه فوریه کاهش داده؛ این در حالی است که صادرات نفت خود را به پالایشگاه های شمال آسیا به بیشترین رقم برای دومین ماه رسانده است.

یکی از مقامات سعودی به رویترز گفت، عربستان قصد دارد صادرات خود به اروپا و آمریکا را کاهش دهد.

عربستان سعودی بعنوان بزرگ ترین تامین کننده نفت خام ژاپن در جهان محسوب می شود.