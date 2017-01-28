محور کندوان بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه ظهر شنبه پلیس راه مازندران آمده است: محور کندوان که از روز جمعه به علت بارش سنگین برف ، احتمال سقوط بهمن و عدم ایمنی کافی مسدود شده بود، صبح امروز بازگشایی شد و تردد در آن جریان دارد.

در این اطلاعیه آمده است، در حال حاضر در ارتفاعات کلیه محورهای کوهستانی استان بارش برف و در دیگر محورها بارش باران همچنان ادامه دارد و سطح جاده‌ها لغزنده است.

پلیس‌راه به رانندگان توصیه کرد: ضمن تجهیز خودروهای خود به لوازم و تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی با سرعت مطمئنه حرکت و ضمن رعایت حق تقدم، فاصله طولی با خودروی جلویی را رعایت کنند.

مرکز کنترل ترافیک پلیس‌راه فرماندهی انتظامی مازندران با شماره ۰۱۱۲۱۸۲۹۳۴ به‌طور شبانه‌روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است.