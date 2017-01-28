۷ شهرستان گیلان سبز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی در نشست بازار سرمایه گذاری خارجی گیلان که پیش از ظهر شنبه از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد با اشاره به ظرفیت های سرمایه گذاری در گیلان اظهار کرد: در دهه فجر امسال، بیش از پنج هزار میلیارد تومان پروژه که با سرمایه گذاری بخش خصوصی به ثمر رسیده است افتتاح می شود.

وی افزود: این پروژه ها در منطقه آزاد انزلی، حوزه های صنعت، کشاورزی، شیلاتی و گردشگری است.

استاندار گیلان همچنین به اعلام هفت شهرستان گیلان با عنوان «شهرستان های سبز» اشاره کرد و گفت: در دهه فجر امسال تمامی شهرها و روستاهای هفت شهرستان استان با برخورداری از نعمت گاز، شهرستان سبز اعلام می شوند.

نجفی با بیان اینکه ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی برای اشتغالزایی استان بسیار مثمرثمر است تاکید کرد: با کاهش نرخ بیکاری استان از ۱۵.۶ درصد در سال ۹۲ به ۹.۶ درصد در نیمه نخست امسال شاهد بهبود فضای کسب و کار در سطح استان هستیم اما مطمئنا این وضعیت، ایده آل نیست و باید همچنان برای رفع بیکاری استان تلاش کنیم.

وی در این جلسه که به منظور ارائه پیشنهادات برای کارکردهای نوین اراضی شرکت صنایع پوشش ایران تشکیل شد، دستور تشکیل کمیته ای را داد که به موارد پیشنهادی در این خصوص بپردازد و با سرعت و تسهیل گری دستگاه های دولتی نسبت به احیای آن با بهترین کارکرد اقدام کند.

نجفی تاکید کرد: وضعیت صنایعی که در استان دچار مشکل هستند باید با بهترین گزینه ها بهبود یابد و مجددا احیا شوند.