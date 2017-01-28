۴۰درصد از مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان سمنان ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید طاهری در نشست ظهر شنبه کارگروه پیگیری مصوبات سفر استانی دولت یازدهم به استان سمنان در استانداری، ضمن بیان اینکه تاکنون ۳۶۵میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان از ۹۴۸میلیارد تومان اعتبارات سفر استانی دولت ابلاغ‌شده است، ابراز داشت: این اعتبارات از محل قانون اصلاح بودجه کشور در نظر گرفته‌شده و بخش عمده آن به‌صورت اسناد خزانه خواهد بود که به طلبکاران و یا بخش خصوصی بدون نام و قابل‌انتقال ارائه می‌شود.

وی افزود: این اعتبارات قرار است در ۷۱طرح عمرانی و اقتصادی هزینه شود که درمجموع ۴۴میلیارد تومان آن اعتبارات ابلاغی به استان و ۳۲۱میلیارد تومان دیگر اوراق قرضه است.

رئیس سازمان مدیریت برنامه‌وبودجه استان سمنان همچنین گفت: علاوه بر این میزان اعتبار، ۳۰۰میلیارد تومان از اعتبارات تخصیص‌یافته نیز به دو طرح انتقال آب کالپوش به میامی و شاهرود و همچنین طرح انتقال آب فیروزکوه به سمنان تخصیص‌یافته است.

صادقی بابیان اینکه اقتصاد مقاومتی بخش عمده‌ای از طرح‌های ابلاغی استان برای سفر بیست و ششم هیئت دولت بوده است، تأکید داشت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید برای تخصیص حداکثری این اعتبارات در شهرستان‌ها بکوشند.

وی افزود: یکی از چالش‌های تخصیص اعتبارات سفر ریاست جمهوری مقوله اوراق قرضه و مشارکت است که مدیران باید دراین‌باره مردم را توجیه کنند.

رئیس سازمان مدیریت برنامه‌وبودجه استان سمنان همچنین از تلاش‌های صورت گرفته در کمیته پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری نیز خبر داد و گفت: کمیته‌های مرتبط با طرح‌ها و اعتبارات ریاست جمهوری از همان بدو در نظر گرفتن اعتبارات برای بررسی راه‌های جذب این ارقام فعالیت‌های خود را آغاز کرده‌اند.

صادقی بیان داشت: برای مثال بخش اعظمی از اعتبارات این سفر به طرح‌هایی مانند حرم تا حرم، قطار برقی تهران-مشهد و طرح‌های آب‌رسانی است که می‌بایست مدنظر مسئولان قرار گیرد.