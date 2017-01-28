ترامپ اروپا را نگران می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا با انتشار یادداشتی در روزنامه آلمانی دی ولت خاطر نشان کرد: سال ۲۰۱۷ سالی پر از ریسک و رویدادهای غیررقابل تصور و پیش بینی می تواند باشد.

موازنه قدرت در میان کشورهای اروپایی از جمله مواردی است که در سال جاری میلادی شاهد آن بوده و هستیم.

رئیس کمیسیون اروپا در ادامه نوشت: بعضا در اروپا شاهد نوعی پسرفت ناشی از افکار و عقاید تعصب گرایانه هستیم. بهترین راه برای برون رفت از این وضعیت بکار گیری سیاست های غیرمنفعلانه است.

یونکر با اشاره به روی کار آمدن «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری جدید آمریکا افزود: شعار ترامپ مبنی بر مقدم بودن آمریکا بر هر چیز دیگر کمی سبب نگرانی در جامعه اروپا شده است. سیاست های طرح شده از سوی ترامپ در قبال اروپا غیرمنصفانه بوده و از مقامات کشورهای اروپایی می خواهیم تا در دیدار های جداگانه خود با ترامپ به این نکته پرداخته و نظرات خود را به وی ابلاغ کنند.