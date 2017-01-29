قارداشی: به گونه ای تصمیم گرفتیم که نه سیخ بسوزد و نه کباب

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته و بعد از اتمام رقابت های انتخابی تیم ملی، فدراسیون تنیس روی میز ترکیب تیم ملی اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا، بازیهای کشورهای اسلامی و مسابقات قهرمانی جهان در بخش مردان اعلام شد.

بر این اساس نیما عالمیان که در رقابت های انتخابی تیم ملی اصلا شرکت نکرد و نوشاد عالمیان که بعد از اتمام دیدارهای مرحله نخست این رقابت ها اعلام انصراف کرد، به جز مسابقات قهرمانی آسیا در ترکیب تیم اعزامی برای دو رویداد پیش روی دیگر یعنی بازی های کشورهای اسلامی و مسابقات قهرمانی جهان حضور دارند.

این در حالی است که پیش از این سرمربی تیم ملی تنیس روی میز اعلام کرده بود برای مشخص کردن ترکیب تیم اعزامی به رویدادهای پیش رو فقط نتایج انتخابی تیم ملی لحاظ می شود و از بازیکن انتصابی استفاده نخواهد شد.

مهرداد علیقارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه و اینکه «بر چه اساس بازیکنان غایب در رقابت های انتخابی تیم ملی در ترکیب نهایی این تیم قرار گرفته اند؟»، توضیح داد.

وی گفت: غیبت بازیکنانی مثل نوشاد و نیما به خاطر مصدومیت بود. این طور نیست که بازیکن به هر دلیلی قصد کناره گیری از رقابت های انتخابی را داشت با آن موافقت کنیم. وقتی این دو بازیکن مصدوم بودند و تائیدیه پزشک معتمد فدراسیون را هم ارائه کردند دلیلی برای عدم موافقت با غیبت آنها در مسابقات وجود نداشت.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز ادامه داد: به هر حال برای حفظ سلامت بازیکنان باید با موضوع غیبت آنها کنار می آمدیم. حضور در رقابت های انتخابی مستلزم انجام ۲۴ دیدار طی چند روز بود و این می توانست مصدومیت بازیکنان را تشدید کند و آینده آنها را به خطر بیندازد.

قارداشی همچنین با اشاره به بازیکنانی که تا پایان رقابت های انتخابی حضور داشتند، گفت: این طور نبود که این بازیکنان و تلاش آنها برای قرار گرفتن در ترکیب تیم ملی را هم نادیده بگیریم در کل سعی کردیم با لحاظ کردن موضوعاتی که محورهای همیشگی فدراسیون برای تصمیم گیری در چنین مواردی است، به گونه ای تصمیم بگیریم که در نهایت نه سیخ بسوزد نه کباب.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز با بیان اینکه سلامت ورزشکاران، منافع ملی و احترام به حقوق ورزشکارانی که تا آخرین دور رقابت های انتخابی حضور داشتند سه محور تصمیم گیری برای مشخص کردن ترکیب تیم بود، تصریح کرد: نوشاد و نیما سرمایه های تنیس روی میز هستند که سالها برای این رشته افتخار آفریدند و باید به گونه ای تصمیم می گرفتیم که حق هیچ بازیکنی پایمال نشود حتی این دو نفر.

قارداشی در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه در شرایط عادی انتصابی در تیم ملی انجام نخواهد شد، گفت: اما در شرایط خاص مجبور به انتصاب هستیم و تصمیم گیری در رابطه با ترکیب تیم ملی با توجه به غیبت نوشاد و نیما عالمیان نیز شرایط خاصی بود که با آن مواجه شده بودیم.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز با یادآوری اینکه نوشاد و نیما عالمیان بجز مسابقات قهرمانی آسیا به بازیهای اسلامی و مسابقات قهرمانی جهان اعزام خواهند شد در مورد اینکه آیا در بخش بانوان نیز احتمال انتصاب بازیکن وجود دارد گفت: خوشبختانه در این بخش همه بازیکنان با قدرت شرکت کرده اند. ندا شهسواری مهره اصلی در این بخش است که در پایان دور مقدماتی قاطعانه صدرنشین شد.