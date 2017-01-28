فیلم/ احساس حرارت و گرما با دست مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ماشابل، ایگور سپتیک فردی است که از ناحیه دست معلول شده و به طور داوطلبانه در پروژه HAPTIX شرکت کرده است. او به وسیله دست مصنوعی جدید می تواند خیلی نرم اشیا را لمس کند.

در حقیقت این دست مصنوعی جدید حس لامسه را به ایگور بازگردانده است. برای این کار الکترودهایی در بازوی او کار گذاشته شده اند که سیگنال ها را به مغز می فرستد.

پروفسور داستین تایلر از دانشگاه کیس وسترن رزرو می گوید: سیم هایی زیر پوست بازوی او کار گذاشته شده که از پشت بازو بیرون می آیند. به این ترتیب می توان یک سیستم شبیه سازی الکترونیکی ایجاد کرد. در این فرایند سیگنال به مغز ایگور می رود و او می تواند اشیا را لمس کند.

اکنون ایگور به وسیله این سیستم کاشتی می تواند دما و درد را حس کند.

او یکی از معدود افراد در دنیاست که می تواند از این دست مصنوعی استفاده کند.

مرحله بعدی آن است که ایگور فراموش کند دست او از بین رفته است.