به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم داوودی، پیش از ظهر شنبه در یکصد و شصت و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان به اهمیت حمل و نقل بین شهری به ویژه برای کلانشهرها اشاره کرد و اظهار داشت: در این راستا باید توجه داشته باشیم که این نوع حمل و نقل برای شهر اصفهان از اهمیت بالایی برخوردار است و از این رو اجرایی شدن طرح قطار سریع‌السیر اصفهان– تهران از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: در سفر رئیس جمهور به اصفهان و قول وزیر راه و شهرسازی در خصوص بهره برداری از این پروژه و با توجه به شرایط اقتصادی موجود که امکان فاینانس پروژه و یا تهاتر با پروژه‌های نفتی است ضروری است که نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز به این مهم توجه داشته باشند تا هر چه زودتر عملیات اجرایی آن آغاز شود.

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان به لزوم توجه شهرداری نسبت به فضای سبز شهر اصفهان با توجه به فرارسیدن نوروز تاکید کرد و افزود: نواقصی در فضای سبز به ویژه پارک‌ها وجود دارد و از معاونین اجرایی مناطق، معاون خدمات شهری و مدیرعامل سازمان‌ پارک‌ها تقاضا دارم که نسبت بررسی نیازهای نقاط مختلف شهر توجه داشته باشند و پروژه کاشت سالانه یک میلیون درخت را تحقق بخشند.

حقوق کارکنان شهرداری در دو ماه پایانی سال پرداخت شود

عدنان زادهوش، دیگر عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در ادامه این جلسه علنی با بیان اینکه دولت چارت بندی مصوب شهرداری اصفهان را اعلام کرده است، اظهار داشت: از این رو ضروری است که شهرداری ضمن حفظ موقعیت و منافع کارکنان خود نسبت به اجرای این چارت بندی اقدام کند.

وی در ادامه با بیان اینکه از معاون امور مالی و اداری و شهردار اصفهان درخواست داریم تا در دو ماه باقی مانده از سال جاری نسبت به پرداخت حقوق و عیدی کارکنان در فاصله کوتاهی از هم اقدام کند، ابراز داشت: چنانچه قرار است در سازمان‌های مختلف پاداش داخلی برای کارکنان در نظر گرفته شود این پاداش نباید تفاوت فاحشی در قسمت‌های گوناگون وجود داشته باشد چرا که همه کارکنان مختلف در کنار هم باعث موفقیت شهرداری اصفهان می‌شوند.

این عضو شورای اسلامی به عدم وجود فاضلاب در حاشیه‌های شهر اصفهان انتقاد کرد و گفت: البته باید توجه داشته باشیم که با توجه به اظهارات شهروندان این منطقه تحت پوشش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده است و این بنیاد به دلیل منافع خود زمین‌های زیر دکل فشار قوی برق و زمین‌های مسجد را نیز تفکیک کرده و به قیمت بالایی فروخته است که باید به این امر رسیدگی شود.

حذف ردیف بودجه شورایاری‌ها مورد بازنگری قرار گیرد

سید احمد شریعتی، نائب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در این جلسه علنی به حذف ردیف بودجه شورایاری‌ها در بودجه سال ۹۶ شهرداری اصفهان انتقاد کرد و گفت: این مهم باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

وی همچنین به حذف ردیف بودجه کمک به فرهنگیان و جمعیت ایثارگران انتقاد کرد و افزود: در این راستا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باید به این مهم توجه داشته باشند.

تسریع در الحاق بهارستان به اصفهان

عباس حاج رسولی‌ها، دیگر عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در ادامه این جلسه علنی ضمن تبریک دهه مبارک فجر و تجلیل از آتش‌نشان‌های وظیفه شناس اظهار داشت: شهر ایمن چه شهری است و این مهم باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: قطعا شهرداری و شورای شهر وظایفی دارند که باید این وظایف بازنگری شده و نقاط ضعف آن پوشیده و به نقاط قوت آن اضافه شود.

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه اما مسئولیت ایمنی و مباحث زیست محیطی صنایع اطراف شهر با چه مجموعه ای است، ادامه داد: قطعاً یکی از مباحث ایمنی شهر اصفهان صنایع اطراف است که با توجه به این موضوع از شهردار درخواست دارم صراحتاً نامه ای به سازمان های مرتبط به ویژه سازمان محیط زیست بنویسد و تاییدیه های ایمنی و زیست محیطی این صنایع را مکتوب داشته باشند.

حاج رسولی‌ها تاکید کرد: الحاق بهارستان به اصفهان هم سالیان است درخواست داشته و هم شورای شهر بهارستان و هم اصفهان متقاضی بوده که متاسفانه هیچ توجهی به این موضوع نشده و متاسفانه خسارات سنگینی به هر دو شهر وارد شده است.

وی افزود: الحاق بهارستان به اصفهان با توجه به اینکه مصوبات دو شورا را دارد هر چه سریعتر انجام شود.