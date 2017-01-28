گاز باعث ۵۲ حادثه در گلستان شد/ مرگ ۹ نفر در ۱۰ ماه

به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی جمال لیوانی ظهر شنبه در کنفرانس مطبوعاتی با اصحاب رسانه استان گلستان، اظهار کرد: در دولت تدبیر و امید در بخش گازرسانی روستاها اقدامات بسیار خوبی انجام شد و تا امروز ۱۲۲ روستای گلستان از نعمت گاز بهره مند شدند.

وی افزود: شرکت گاز گلستان در راستای اقتصاد مقاومتی باید ۲۵ هزار مشترک بگیرد که از این تعداد ۱۷ هزار مشترک معادل ۷۰ درصد اخذ شده تا اقتصاد مقاومتی تحقق یابد.

۳۴ روستای گلستان در دهه فجر گازرسانی می‌شوند

مدیرعامل شرکت گاز گلستان با اشاره به پروژه‌های دهه فجر این شرکت گفت: ۳۴ روستای استان که شامل پنج هزار و ۹۱۲ خانوار و ۲۷ هزار و ۵۸۸ نفر هستند در دهه فجر از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.

جمال لیوانی تصریح کرد: همچنین گازرسانی به ساختمان اداری و پست امداد در اینچه برون و ۲۸ واحد صنعتی استان در دهه فجر انجام می‌شود.

وی ادامه داد: مجموع هزینه‌های افتتاح این ۶۳ پروژه، ۳۴ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان بوده است.

جمال لیوانی یادآور شد: همچنین ۱۰ پروژه روستایی برای گازرسانی در دهه فجر کلنگ زنی می‌شوند که هزار و ۶۱۶ خانوار شامل هفت هزار و ۳۰۵ نفر هستند که هزینه این پروژه‌ها ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

وی افزود: در مجموع افتتاح ۶۳ پروژه و کلنگ زنی ۱۰ پروژه گازرسانی در استان گلستان به مناسبت دهه فجر ۴۵ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان هزینه داشته است.

واحدهای صنعتی از سوخت دوم هم استفاده کنند

مدیرعامل شرکت گاز گلستان با بیان اینکه گاز هیچ منطقه‌ای از گلستان طی این مدت قطع نشده، خاطرنشان کرد: منظور از قطعی گاز استفاده از سوخت دوم بوده که آن هم فقط برای دو روز اتفاق افتاد.

جمال لیوانی افزود: ۵۱۷ هزار مشترک گاز در استان وجود دارند که ۳۲ هزار مشترک غیرخانگی هستند، همچنین ۵۳۰ مشترک عمده صنعتی در استان داریم که بهتر است در گاهی مواقع از سوخت دوم نیز استفاده کنند.

وی ادامه داد: با وجود افزایش تعداد مشترکان خانگی گاز گلستان نسبت به سال قبل، مصرف مردم افزایش آنچنانی نداشته و باید از صرفه جویی آنها تشکر کنیم.

۹۵ درصد جمعیت استان تحت پوشش گاز هستند

مدیرعامل شرکت گاز گلستان اظهار کرد: ۹۵ درصد جمعیت استان گلستان تحت پوشش گاز هستند و در شهرها این آمار به ۱۰۰ درصد رسیده است.

جمال لیوانی بیان کرد: حدود ۱۰۰ روستا به دلیل کم بودن جمعیت، قرار داشتن در حریم رودخانه و دلایل دیگری، امکان گازرسانی ندارند.

وی تصریح کرد: تمامی شهرک‌های صنعتی استان از گاز بهره مند هستند و در شهرک‌های صنعتی گالیکش و گلستان نیز پیمانکار مشغول به کار است.

وی با اشاره به ایمنی ساختمان‌ها یادآور شد: ساختمان‌هایی که توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان مورد تائید باشند، شرکت گاز در آنها اقدام به نصب لوله گاز خواهد کرد و ما تعینن کننده استاندارد بودن ساختمان نیستیم.

بیشترین دلیل حوادث گاز مربوط به دودکش است

مدیرعامل شرکت گاز گلستان با اشاره به حوادث مربوط به گاز استان در سال جاری گفت: امسال ۵۲ حادثه مربوط به گاز در استان گلستان اتفاق افتاده که منجر به هشت مصدومیت و ۹ مورد مرگ شده است.

جمال لیوانی افزود: بیشترین دلیل مرگ‌ها بر اثر گاز در استان مربوط به مشکلات دودکش خانه‌ها بوده است.

وی بیان کرد: از مردم گلستان می‌خواهم که موضوع دودکش خانه‌ها را جدی بگیرند تا دیگر شاهد چنین حوادثی در استان نباشیم.