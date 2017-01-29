۲۶ مرغداری در قم درگیر آنفلوآنزای مرغی هستند/ تکذیب افزایش بیماری

محمد مهدی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتشار خبری درباره گسترش بیماری آنفلوآنزای مرغی در استان قم بیان کرد: در حال حاضر ۲۶ واحد مرغداری در استان قم درگیر بیماری آنفلوآنزای مرغی هستند.
وی با بیان اینکه از ابتدای بهمنماه تا کنون تنها چهار واحد درگیر شدهاند، ابراز کرد: با توجه به درگیری واحدها در ماههای قبل آمار بهمنماه نشان میدهد که این بیماری رو به کاهش است و شدت یافتن آن در استان قم را تکذیب میکنم.
معدوم سازی ۸۰ هزار طیور در بهمنماه
مدیرکل دامپزشکی استان قم در ادامه با اشاره به اینکه در بهمن ماه ۸۰ هزار طیور درگیر این بیماری شدهاند ابراز کرد: همه طیور درگیری شده معدوم شدند.
وی در ادامه ابراز کرد: مناطق جاده قدیم، قم - تهران، منطقه قمرود و منطقه سلفچگان درگیر بودهاند که در منطقه سلفچگان ۱۷ روز است که موردی از ابتلا به بیماری آنفلوآنزای پرندگان گزارش نشده است.
مدیرکل دامپزشکی استان قم در ادامه تأکید کرد: مرغداریها بر ورود و خروج وسایل نقلیه و همچنین رفت و آمد اشخاص به این مراکز توجه داشته و در هر مرحله ضدعفونیهای لازم را داشته باشند و محوطه مرغداریها را هم به صورت دائم ضدعفونی کنند.
وی ادامه داد: حضور پرندگان مهاجر و همچنین پرندگان حد واسط مانند گنجشک و کلاغ و ... از علل شیوع بیماری آنفلوآنزای مرغی است که از طریق مدفوع و یا خوردن دانهای مرغی موجود در مرغداریها باعث آلوده شدن این مکانها میشوند.
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