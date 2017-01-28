اظهارات غیرکارشناسانه داغ دل خانواده شهدای آتش نشان را تازه میکند

به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری با بیان این مطلب که اگر رسانه های کشور را مرور کنیم هزاران هزار اظهار نظر غیرکارشناسانه توسط همین همکاران ما در شورای شهر وجود دارد که نه تنها این اظهارات کمکی به حل ماجرا نمی کند بلکه بیشتر موجب شبهه افکنی می شود، گفت: تبعات اظهارنظرهای غیرکارشناسانه(همچون عدم وجود تجهیزات لازم در سازمان آتش نشانی) توسط برخی از اعضای شورای شهر موجب افزایش داغ دل خانواده های شهدای آتش نشان می شود.

اقبال شاکری طبق گزارش های سازمان آتش نشانی، تجهیزات این سازمان را کامل معرفی کرده و افزود: طبق صحبت هایی که شخصا با رئیس وسخنگوی سازمان آتش نشانی داشته ام، این سازمان هیچ مشکلی برای مهار آتش نداشته است و فروریختن ساختمان پس از امحای آتش و پاکسازی بوده است. شورای شهر از سال گذشته تا به امروز چندین بار به آتش نشانی شهرداری تهران اعلام کرده که اگر تجهیزاتی مورد نیاز بوده اعلام کنند ولی آنها موردی را به شورا اعلام نکرده بودند و همین امر نشان از تجهیزات کامل این سازمان می باشد.

وی رسیدگی به مفقودین و خانواده های شهدای ساختمان پلاسکو را اولویت همه سازمان ها دانسته و عنوان می کند: بنابر منویات مقام معظم رهبری در حال حاضر نباید با اظهارنظرهای احساسی فضا را ملتهب کنیم بلکه باید به خدمت رسانی بپردازیم. یکی از مسائلی که در حال حاضر باید به شدت مورد توجه قرار گیرد، رسیدگی به مساله مفقودین، خانواده های شهدا و کسبه ساختمان پلاسکو می باشد. روال گذشته نشان داده که اگر در حال حاضر به این مسائل رسیدگی فوری صورت نگیرد ممکن است در آینده روال رسیدگی با کندی مواجه گردد.